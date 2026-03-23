Business Controller
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärde som vi skapar för samhället i stort.
Vill du arbeta som Business Controller i en organisation där ditt arbete verkligen räknas - och gör skillnad i människors liv?
VAD
Som Business Controller arbetar du nära verksamheten och har ett stort eget ansvar för att utveckla det verksamhetsområde som du är ansvarig för. Arbetet genomsyras av att göra analyser utifrån stora datamängder och att strategiskt planera, driva och utveckla verksamheten i tätt samarbete med verksamhetschefer och driftchefer. Unilabs är en internationell och dynamisk organisation där du får möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll som en nära business partner till verksamheten. Du kommer att ingå i ett engagerat controllerteam och rapportera till Head of Finance.
VEM
På Unilabs värdesätter vi inställning och personlighet lika högt som kompetens. Vi värdesätter att du är affärsorienterad, analytisk samt drivs av att hitta nya lösningar och effektivisera invanda arbetssätt. Du trivs i en dynamisk organisation och att arbeta i ett tight controllerteam med högt tempo. Du har förmågan att omvandla stora datamängder till insiktsfulla slutsatser och du tar ett stort personligt ägandeskap för ditt ansvarsområde. Du driver ditt arbete på ett proaktivt och självständigt sätt, men också i ett gott samarbete med andra parter.
Vi söker dig som:
- Har relevant universitetsutbildning (Civilekonom eller motsvarande) och gedigen arbetslivserfarenhet av kvalificerade controlleruppgifter under minst 5-7 år.
- Är mycket affärsdriven, proaktiv och van att ta eget ansvar.
- Har god erfarenhet av att skapa och förbättra uppföljning, analyser och processer (tex budget och prognosprocesser).
- Har mycket goda kunskaper i Excel och Power Point, samt van vid att hantera KPI:er och stora datamängder.
- Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.
- Har erfarenhet av att arbeta i olika analysverktyg, gärna i Power BI.
- Har goda kunskaper i redovisning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse, och provanställning tillämpas. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan så snart som möjligt, eftersom urval samt intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
VAR
Vi sitter i fina och moderna lokaler på vårt huvudkontor i Solna, tillsammans med ett 30-tal kollegor från olika funktioner såsom företagsledning, ekonomi, HR, sälj, kommunikation & Legal. Huvudkontoret ligger i anslutning till ett av våra större labb.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi, patologi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unilabs AB
(org.nr 556118-7179), https://unilabs.se/
