Business Controller
Är du en analytisk och driven person som vill vara en nyckelspelare i företagets fortsatta tillväxt? Då är det här rollen för dig!
Om rollen:
Som Business Controller kommer du att arbeta nära ledningen och verksamheten för att skapa insikter som driver lönsamhet och utveckling. Du blir en central del i budget- och prognosprocesser, samt ansvarar för att ta fram och analysera nyckeltal som hjälper oss fatta välgrundade beslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Löpande analys av bolagets resultat, intäkter och kostnader
• Ta fram rapporter, prognoser och budgetunderlag
• Stötta verksamhetschefer med ekonomiska beslutsunderlag
• Utveckla och effektivisera rapporteringsprocesser
• Delta i strategiska projekt och affärscase
Vi söker dig som:
• Har en akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande
• Har erfarenhet från en liknande roll, gärna inom controlling eller redovisning
• Är analytisk, strukturerad och har en god kommunikativ förmåga
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av BI-verktyg
Vi erbjuder:
• En spännande roll på företag med höga ambitioner
• Möjlighet att påverka och bidra till företagets framtid
• Ett dynamiskt och engagerat team
• Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, skicka din ansökan så snart som möjligt. Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: BSCTRL0825
Frågor besvaras via mail av ansvariga Rekryterare, Ulrica Rosander ulrica.rosander@academicresource.se
Vi gör sedvanlig bakgrundskontroll och kreditupplysning på de kandidater som går vidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Resource AB
(org.nr 556649-0917) Jobbnummer
9800325