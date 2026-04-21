Business Controller - FP&A
Vill du vara med och forma framtidens energilösningar? Välkommen till oss - du som delar vår vision om hållbarhet i stort och i smått. Du som vill ta ansvar för energiförsörjningen och bryr dig om utvecklingen där vi bor och arbetar. Du som alltid är nyfiken på hur vi kan göra vårt energisystem ännu starkare. Vi söker dig som vill vara med på vår resa och bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer.
Ditt framtida team
Mitt namn är Fredrik och jag kommer att vara din närmsta chef. Tillsammans med dig är vi ett team av åtta kompetenta kollegor med hög kompetens inom finansiell analys, affärsstyrning och strategisk planering. Tillsammans ser vi till att koncernen uppnår sin fulla potential och är finansiellt hållbar över tid.
Din roll hos oss
Vi söker en erfaren Business Controller där controlling möter data, analys och modern molnbaserad infrastruktur.
Koncernen befinner sig i en fas där finansfunktionen utvecklas mot ett mer datadrivet och effektivt arbetssätt. I denna roll får en central position i att stärka struktur, analysförmåga och datakvalitet. Du bidrar också till att effektivisera och automatisera finansiella och operativa dataflöden i en organisation med flera bolag och affärsenheter.
Rollen ligger i skärningspunkten mellan Business Controlling och dataanalys, med fokus på att skapa bättre beslutsunderlag och mer effektiva arbetssätt för analys och rapportering. Du arbetar nära Chef för Controlling och är en viktig del i utvecklingen av en modern, datadriven finansfunktion.
I din roll ingår bland annat att:
• Strukturera, kvalitetssäkra och analysera data från flera bolag och system
• Utveckla dashboards och analysstöd för ledning och verksamhet
• Arbeta med databaser och BI-verktyg för analys och uppföljning
• Bidra till effektivisering och automatisering av rapporteringsflöden
• Säkerställa tydlig struktur och hög kvalitet i analys och rapportering
Arbetet inleds med att skapa struktur i finansiella data och vara med och bygga en modern dataplattform där analyser och dashboards baseras på integrerad data från flera system och bolag.
Anställningen avser en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänsten utgår från vårt kontor på Råbyvägen i Lund.
Vem är du?
Vi söker dig med erfarenhet inom Business Controlling, FP&A eller liknande analytiska roller, och som är van att arbeta datadrivet. Du har lätt för att sätta dig in i nya verksamheter och trivs i roller där du tidigt bidrar med struktur, analys och förbättringar. Som person är du ansvarstagande, initiativrik och drivs av att utveckla arbetssätt. Du har en stark analytisk förmåga och kan skapa struktur i komplex information och stora datamängder. Du samarbetar gärna med olika funktioner, såsom controlling, IT och övriga delar av verksamheten, och har förmågan att kommunicera komplexa samband på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Akademisk examen inom ekonomi
• Fördjupad utbildning inom Dataanalys, BI eller Business Intelligence
• Minst 5 års erfarenhet av affärs Controlling eller finansiell analys
• Mycket god vana av att arbeta med större datamängder och avancerad analys
• Erfarenhet av BI-verktyg och utveckling av dashboards
• Erfarenhet av databaser och moderna dataplattformar
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Certifiering i BI-verktyg (t.ex. Power BI, Qlik)
• God system- och plattformsförståelse
• Erfarenhet från datadrivna organisationer är meriterande, särskilt där du arbetat med att omsätta analys till konkreta insikter och affärsrekommendationer
Vi erbjuder dig
Det krävs mod för att leda energiomställningen. Och det modet finns här, på Kraftringen. Vi tror att ett starkt energisystem börjar med medarbetare som har förutsättningar att må bra och skapa balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder vi förmåner som stödjer ett hållbart arbetsliv för alla som arbetar hos oss. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner.
Här får du möjlighet att växa i en organisation som driver energiomställningen framåt, samtidigt som du blir en del av en kultur där samarbete, trygghet och respekt för varandra genomsyrar vardagen. Tillsammans bygger vi framtidens energilösningar - för människor, samhälle och kommande generationer.
Låter det intressant?
Sista ansökningsdag är den 10 maj 2026. Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Frågorna ersätter det personliga brevet och hjälper oss att lära känna dig bättre. När du skickar in din ansökan maskeras dina personuppgifter automatiskt i vårt system. På så sätt kan vi fokusera på kompetens i det första urvalet. Det är en del av vårt arbete för att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta rekryterande chef Fredrik Ingemarsson, Chef Controlling FP&A, fredrik.ingemarsson@kraftringen.se
. Om du har frågor rörande vår rekryteringsprocess kontakta Jennie Berne, HR Business Partner, jennie.berne@kraftringen.se
.Publiceringsdatum2026-04-21Övrig information
Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidat. Drog- och alkoholtest kan förekomma.
Kraftringen är en del av Sveriges totalförsvar, vilket innebär att alla tillsvidareanställda krigsplaceras enligt Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809).
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
