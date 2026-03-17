Business Application Support - ERP (IFS)
Vill du vara länken som får verksamheten att flyta? Då är detta rollen för dig.
Brinner du för att lösa problem, förbättra digitala arbetssätt och göra vardagen enklare för användare? Som Business Application Support hos vår kund blir du en nyckelperson i att säkerställa att vårt affärssystem fungerar smidigt och att verksamheten kan arbeta effektivt varje dag. Här kliver du in i en roll där teknik möter verksamhet - och där din insats gör konkret skillnad.
Om rollen
I rollen arbetar du nära flera delar av organisationen och är en central länk mellan verksamheten, IT och externa systemleverantörer. Du ansvarar för att vårt ERP-system (IFS) fungerar som det ska, samtidigt som du stöttar användare i deras dagliga arbete. Här får du en varierad vardag med allt från felsökning och analys till förbättringsarbete och systemadministration.
Det är en roll för dig som gillar kombinationen av service, struktur och teknisk nyfikenhet.
Som Business Application Support kommer du att:
• Hantera supportärenden kopplade till affärssystemet (L1/L2)
• Felsöka problem i ERP-systemet och analysera incidenter
• Stötta användare inom ekonomi, HR, inköp och lager i frågor om system och processer
• Säkerställa att affärsprocesser fungerar korrekt, särskilt inom fakturahantering och inköps-/lagertransaktioner
• Hantera användarbehörigheter och enklare systemkonfiguration
• Eskalera ärenden till externa leverantörer vid behov (L3)
• Dokumentera lösningar och bidra till kunskapsdatabasen
• Arbeta med förbättringar av systemstöd och arbetssätt tillsammans med verksamheten
• Samarbeta med IT och verksamheten för att säkerställa effektiv användning av systemen
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av IT-support, systemstöd eller arbete med affärssystem
• Trivs i gränslandet mellan IT och verksamhet
• Gillar att lösa problem och är nyfiken på affärsprocesser
• Är strukturerad, serviceinriktad och självgående
• Har förmåga att driva ärenden från start till mål
Meriterande:
• Erfarenhet av ERP-system (ex. IFS, SAP, Dynamics)
• Erfarenhet av 1st/2nd line-support
• Kunskap om affärsprocesser inom ekonomi, HR, inköp eller lager/logistik
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Vill du vara med och utveckla både system och arbetssätt samtidigt som du stöttar verksamheten i vardagen? Då välkomnar vi gärna din ansökan! Hos oss får du en roll med stort ansvar, mycket kontakt med verksamheten och goda möjligheter att påverka och växa.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: elin.gustafsson@recruitive.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HL1PU".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
111 21 STOCKHOLM
Elin Gustafsson elin.gustafsson@recruitive.se
