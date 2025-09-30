Business Analyst till PostNord
2025-09-30
Har du ett öga för detaljer och brinner för att omvandla data till strategiska beslut? Är du en analytisk och nyfiken problemlösare som vill göra skillnad i en spännande och dynamisk miljö? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Vi söker nu en digitalt stark analytiker som med god kunskap inom BI vill vara med och bidra på vår transformationsresa. I rollen kommer du arbeta med att driva och utveckla affären framåt genom att hantera och analysera data, automatisera processer och använda/utveckla BI-verktyg. Du kommer att arbeta nära koncernens olika avdelningar för att säkerställa att våra projekt levererar värde och effektivitet och således underlättar för verksamheten att fatta korrekta affärsbeslut.
I denna roll kommer du att:
* Hantera och analysera stora datamängder för att identifiera trender och möjligheter.
* Följa upp resultat och föreslå förbättringar/åtgärder för att optimera affärsprocesser.
* Utveckla och implementera automatiseringslösningar för att förbättra verksamhetens effektivitet.
* Bygga datamodeller, använda BI-verktyg för att skapa rapporter och dashboards som stödjer affärsbeslut.
* Driva och leda projekt från start till mål, säkerställa att de levereras i tid och inom budget.
* Samarbeta med olika länder och avdelningar för att förstå deras behov och leverera datadrivna lösningar.
Bli en del av vårt team
Du kommer att ingå i ett kompetent och engagerat team inom Commercial Control & Analysis, som verkar under Group Business Control. Funktionen rapporterar direkt till CFO och arbetar med målstyrning, strategisk affärsanalys samt utveckling av modeller och riktlinjer för tjänste- och kundlönsamhet. Vi är på en transformationsresa i en snabbt föränderlig marknad, vilket skapar möjligheter både i rollen och för din framtida karriär. Du rapporterar till Teresia Allvin, Head of Commercial Control & Analysis.
Vi söker dig som har:
* En akademisk examen inom Ekonomi, IT, Logistik eller motsvarande.
* Några års erfarenhet av att arbeta som Managementkonsult, Business analyst eller Business controller där finansiell analys varit en del av dina arbetsuppgifter
* Erfarenhet av att arbeta med datahantering och analys.
* Kunskap om och erfarenhet av BI-verktyg som Power BI, Tableau eller liknande.
* Erfarenhet av att utveckla och implementera automatiseringslösningar.
* Stark projektledningsförmåga och erfarenhet av att driva projekt.
* Utmärkt kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av logistik.
Vi ser att du är analytiskt lagd och har en stark förmåga att bryta ner och analysera komplexa datamängder. Du trivs med att översätta komplexa affärsbehov till tydliga, handlingsbara krav och modeller, och driver dessa genom hela projektets livscykel. Du bidrar till testning och implementering, och säkerställer att lösningar levereras enligt överenskomna affärskrav. Vi ser även att du är van vid att ta egna initiativ och att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare som kan samarbeta effektivt med olika avdelningar. Du drivs av att leverera resultat och att ständigt förbättra processer genom innovation och automation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en internationell miljö med ständigt nya utmaningar och snabba beslut. Vi erbjuder möjligheter att utveckla kreativa lösningar under eget ansvar och arbeta i en prestigelös grupp där vi gemensamt hjälps åt att nå våra mål. PostNord är en av Sveriges största arbetsplatser och vi erbjuder trygga anställningsvillkor och förmåner. Förutom ovan nämnda förmåner erbjuder vi:
* flexibel hybrid arbetsplats med ett öppet arbetsklimat
* goda utvecklings- och karriärmöjligheter
* goda försäkrings- och tjänstepensionsvillkor
* friskvårdsbidrag & tillgång till kontor Arkens gym och simhall
* personalförmåner genom PostNords egen personalstiftelse PostNord Plus
* anställning sker enligt kollektivavtal.
Vi gör vardagen enklare
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi strävar efter att göra vardagen enklare och mer hållbar för alla som bor och arbetar i Norden. PostNord är ansvarstagande, modiga och engagerade. Vi leder effektivt förändring, oavsett om vi leder oss själva eller andra. Tillsammans uppmuntrar vi lagarbete, uppriktighet och positiva relationer på arbetsplatsen. Vi bygger vidare på våra framgångar och lär oss av både kollegor och misstag. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten. Besök oss på www.postnord.com
Ansök
I den här rekryteringen samarbetar PostNord med Jefferson Wells. Har du någon fråga eller fundering är du varmt välkommen att kontakta Therese Thunström på therese.thunstrom@jeffersonwells.se
. Vi genomför urval löpande och vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt.
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
