Budgetcontroller på Kommunledningsförvaltningen

2025-10-14
Östersunds kommun är en tillväxtstad med målet att bli 75 000 invånare 2040, vilket ställer höga krav på den långsiktiga planeringen för att bibehålla kommunens goda ekonomi. På Östersunds kommun arbetar vi utifrån att vi är varandras arbetsmiljö och vår Sektor Ekonomi och styrning präglas av ett positivt, öppet och nyfiket klimat där vi har stort förtroende för varandras kompetenser samt arbetar med ett nära och tillitsbaserat ledarskap. Sektor ekonomi och styrning består av enheterna; Redovisning, Finans, Hållbarhet samt Budget och styrning. Inom enheten Budget och styrning arbetar controllers, verksamhetscontrollers, budgetcontroller samt investeringscontroller. Då vår budgetcontroller har fått en annan tjänst inom kommunen rekryterar vi dennes efterträdare.
Ditt nya jobb
I rollen som budgetcontroller ansvarar du för att samordna och utveckla kommunens budgetprocess avseende ekonomidelarna. Du har en central roll i kommunens budgetarbete med syftet att leverera ett kvalificerat underlag för politiska prioriteringar och beslut. I arbetet har du många kontakter, framförallt internt med förvaltningscheferna och deras ekonomichefer för att bland annat samla in information om ekonomin och eventuella ekonomiska förändringar. Externa kontakter kan vara exempelvis SKR och andra kommuner.
Arbetet innefattar skatteunderlagsprognoser, ramberäkningar samt beräkningar av behovsutvecklingen inom olika verksamhetsområden utifrån prognoser kring demografi. Du kommer även att planera och genomföra interna utbildningar. I arbetet ingår också att du är verksam i delar av arbetet med årsredovisningen och delårsboksluten. Arbetsuppgifterna kräver att du kan växla mellan självständigt arbete och samarbete, då arbetet mycket bygger på dialog och samverkan.
Vanliga arbetsuppgifter
• Utföra kvalificerade beräkningar som ligger till grund för kommunens totala budget
• Analysera skatteunderlagsprognoser samt demografiutveckling
• Stödja politik, Kommunledningsgruppen, förvaltningsledningar och verksamhetschefer i Mål- och budgetprocessen
• Fånga upp idéer, problem och föreslå förbättringar
• Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt bevaka att kommunens verksamheter bedrivs och utvecklas i enlighet med uppdraget
• Bereda ärenden till Kommunstyrelsen
Kvalifikationer
• Vi söker dig som har akademisk utbildning inriktning ekonomi/finansiering med några års erfarenhet från kvalificerat controllerarbete samt utvecklings- och förändringsarbete
• Du behöver ha goda kunskaper i Officepaketet, framför allt i Excel
Meriterande
• Meriterande är om du har erfarenhet från en liknande övergripande ekonomifunktion och är förtrogen med det kommunala utjämningssystemet och den kommunala ekonomins koppling till samhällsekonomin i stort
Vi söker dig
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och noggrann, och som trivs med att växla mellan självständigt arbete och samverkan. Vi förväntar oss att du är nyfiken och intresserad av förbättringsarbete. Du har en pedagogisk förmåga och kan göra komplexa samband begripliga för olika målgrupper. Du är också initiativrik och vill utveckla arbetssätt, verktyg och processer som skapar nytta för kommunens invånare. Du har lätt för att skapa goda relationer och samarbeta med andra. Du behöver ha förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Kommunledningsförvaltningen
I arbetet för ett bättre Östersund har demokrati och utveckling en avgörande roll. Inom Kommunledningsförvaltningen arbetar vi bland annat med medborgarservice och demokratiska uppdrag kopplat till politiken. Här finns också våra näringslivsutvecklare, ekonomer, HR-konsulter, kommunikatörer, IT och administratörer med flera. Ersättning
