Budbilsförare | Lernia | Halmstad

2025-08-12
Hos vår kund har du chansen att bli en del av ett dynamiskt team där varje arbetsdag bjuder på nya, spännande utmaningar. Som budbildförare får du inte bara möjligheten att utforska nya platser, utan också att bidra till en positiv arbetsmiljö där effektivitet och entusiasm värderas högt.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Som Budbildförare kommer du att ansvara för att leverera paket och dokument till olika destinationer, säkerställa korrekt och effektiv leverans, samt hantera navigering och ruttplanering för att optimera arbetsflödet hos vår kund.
Om dig
• Formell kompetens
Vi söker dig som har körkort med behörighet B och är redo att anta rollen som budbilsförare. Du bör ha en positiv inställning och vara effektiv i ditt arbete, med en förmåga att alltid leverera med studs i steget. Din körvana och förmåga att hantera stressiga situationer är avgörande för att lyckas i denna roll. Du kommer att transportera varor snabbt och säkert, samtidigt som du upprätthåller hög kundservice.
• Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av logistik eller transportbranschen. Kunskap om lokala väg- och trafikregler kan ge dig en fördel i arbetet. Erfarenhet av kundservice eller arbete i ett dynamiskt team är också värdefullt. Förmågan att lösa problem och anpassa dig efter förändrade arbetssituationer kommer att bidra till din framgång i rollen som budbilsförare. Kännedom om digitala verktyg för ruttplanering är ett plus.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Shkodran Zejneli via e-post: shkodran.zejneli@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
