Budbilsförare / Lagerarbetare - Reservdelar
Bildelar Stockholm Syd AB / Fordonsförarjobb / Tyresö Visa alla fordonsförarjobb i Tyresö
2026-02-05
DE HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGFITERNA
består av budbils leveranser och lagerarbete.
I rollen blir du en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra, löser problem gemensamt och firar framgångar tillsammans. Du kommer att arbeta nära kollegor med olika kompetenser, och din förmåga att samarbeta är minst lika viktig som din tekniska eller yrkesmässiga skicklighet.
VI SÖKER DIG SOM:
Brinner för service
Kommunicerar öppet, respektfullt och tydligt
Tar ansvar både för dina egna uppgifter och för helheten
Trivs med att hjälpa andra och be om hjälp när det behövs
UPPDRAGSBESKRIVNING
Att arbeta som budbilschaufför/lagerarbetare hos oss innebär att du är bra på mer än att bara köra bil. Du arbetar på vårt lager och är en viktig del av orderflödet.
Du arbetar med stort fokus på kund och service, i ditt ansvar ingår att hålla en hög kvalité och arbeta effektivt med kommunikation.
Som budbilschaufför & lagerarbetare hos oss ansvarar du för logistik och transport utav reservdelar till verkstäder, samt arbetar med lagerhantering.
Dina arbetsuppgifter består också av manuella förflyttningar av tyngre paket, packa budbilar och sedan köra ut och leverera paket i distriktet.
Genom att noggrant se till så att gods lämnar lagret i tid samt levereras till rätt plats ser du till att verksamheten blir utan driftstopp.
Sortering - Plockning - Orderhantering - Avsyn - Packning - Budbilskörning -Kundkontakt -Telefon
VAD FÖRVÄNTAS AV DIG
Det är viktigt att du har en genuin känsla för service och snabbhet i ditt arbete, att du är stresstålig och kan hålla dig lugn trots tidspress.
Du trivs med ett högt tempo men tummar aldrig på kvalitet eller säkerhet i trafiken. Arbetet innehåller en del tunga moment och sker i ett högt tempo, vilket innebär att god fysik är en förutsättning. Även förmåga att hantera IT-hjälpmedel är bra egenskaper. Att du upplevs som positiv och professionell är viktigt - Vår kund förväntar sig god service och hög kvalitet. Som person är du punktlig, noggrann och sprider en positiv stämning omkring dig. Du är en naturlig problemlösare och älskar utmaningar.
ARBETSTID
Vardagar 0730-1630
Helgdagar kan förekomma.
KRAV
Du måste ha fyllt 18 år
B-Körkort (manuell)
Gymnasial examen
Stark lagspelare
God fysik
Goda språkkunskaper i svenska (skriftligt och verbalt)
MERITERANDE
Erfarenhet av liknande arbete
ANSTÄLLNINGSFORM
Tjänsten är provanställning 6 månader med möjlighet till heltid.
