Budbilsförare, extra
2025-11-03
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta extra som budbilsförare. Vi erbjuder dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% att arbeta extra hos oss. Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult. Arbetstiderna varierar med start mellan 04:00 till 07:00 samt eftermiddagar från 13:00.
Arbetsuppgifter med stort eget ansvar
Arbetet kan vara fysiskt krävande och innefattar tunga lyft vilket innebär att du behöver tänka på att arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt
Vad söker vi?
Du är tillgänglig 2-3 dagar i veckan för att arbeta extra
Har en god kommunikation och stort engagemang
Du har god fysik och känner dig bekväm med att hantera olika typer av teknisk utrustning
Är social, handlingskraftig och noggrann
Du har en god samarbetsförmåga
Krav för tjänsten:
Behärska svenska i tal och skrift
Har haft B-körkort i minst 1år
Har teknisk vana
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (annat arbete, eget företag, studier)
Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
