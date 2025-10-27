Budbilsförare

Amanat Enterprise AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2025-10-27


We are looking for a skilled driver who has experience in goods/food delivery. He ensures customer satisfaction and delivers goods/food safely and on time.
He must know how to use the GPS apps on a mobile phone.
Does this job sound like something for you? Then apply at jobs@amanatenterprise.se
Vi söker duktiga chaufförer som har erfarenhet av att leverera mat/varor och har svensk körkort. Han se till kundnöjdhet och att levererar varor/mat på ett säkert sätt i tid.
Han måste veta hur man använder GPS-apparna på en mobiltelefon.
Låter detta jobb som något för dig? Ansök då på jobs@amanatenterprise.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobs@amanatenterprise.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Amanat Enterprise AB (org.nr 559214-0346)
Källåkersvägen 16 (visa karta)
145 76  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9576511

