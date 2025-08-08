Budbilsförare

Cheema Xpress AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-08-08


Om jobbet
Distributionsförare till vårt team i Göteborg
Är du en driven och pålitlig person med B-körkort som trivs bakom ratten? Vill du vara en viktig del av ett växande transportföretag? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en engagerad distributionsförare för paketleveranser i Göteborg med omnejd. Som distributionsförare hos oss kommer du att ansvara för att leverera paket till våra kunder på ett säkert, effektivt och serviceinriktat sätt. Du kommer att planera dina rutter, hantera leveranser och interagera med kunder dagligen.

Publiceringsdatum
2025-08-08

Dina arbetsuppgifter
Lastning och lossning av paket.
Effektiv ruttplanering och optimering.
Leverans av paket till privatpersoner och företag.
Hantering av leveransdokumentation.
Säkerställande av hög kundservice.
Daglig kontroll och skötsel av fordon.

Kvalifikationer
Giltigt B-körkort är ett krav.
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
God fysik då arbetet kan innebära tunga lyft.
Serviceinriktad och med en positiv attityd.

Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett stabilt och växande företag.
Lön och anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet.
Förmånsbil/tillgång till företagsfordon för tjänstebruk.
Möjligheter till personlig utveckling.
Ett trevligt team och en god arbetsmiljö.

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-19
E-post: cheemaxpressab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cheema Xpress AB (org.nr 559534-6288)
Keplers Gata 8 B Lgh 1302 (visa karta)
415 55  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9450187

