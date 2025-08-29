Budbilschaufförer sökes för extrajobb i Malmö!
2025-08-29
Vill du ha ett roligt extrajobb? Gillar du ordning och reda och trivs med att arbeta med kroppen och ta eget ansvar? Tycker du om att köra bil och erbjuda den bästa servicen? Då har vi jobbet för dig!
Just nu söker vi budbilschaufförer till ett världsledande logistikföretag beläget i Toftanäs. Vår kund är en seriös och välmående organisation där kvalitet och service står i fokus. Start för tjänsten beräknas ske i början av juni och kommer sträcka sig över hela sommaren. Under sommaren är tjänsten på heltid och det kommer finnas chans till att fortsätta på deltid även under höstterminen och framåt.
I din roll som budbilschaufför/kurir kommer du bland annat arbeta med:
• Hämta och leverera gods
• Kundservice till både privat och företagskunder
• Körningar i både Malmös innerstad samt längre sträckor då de kör leveranser hela vägen upp till Halmstad.
Arbetet är förlagt vardagar mellan 09.00-18.00. Vi söker dig med ett flexibelt schema i skolan och med möjlighet att jobba 2-3 dagar/vecka.
DETTA SÖKER VI
Vi söker du dig som är positiv, engagerad och serviceminded. Det är viktigt att du kommunicerar väl på både svenska och engelska eftersom du dagligen kommer ha kontakt med kunder. Du bör ha en god fysik eftersom det kan förekomma leveranser av tunga paket till kunder där det inte finns hiss.
Övrigt som vi gärna ser att du som söker har:
• Körkort (B) i minst 2 år
• Erfarenhet av att ha kört budbil (meriterande men ej ett krav)
• Kan arbeta 2-3 dagar i veckan
Avdelningen som du kommer arbeta på är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer genomgå en säkerhetsprövning i och med en anställning. Det betyder att du ska kunna redogöra för vad du har gjort de senaste 5 åren samt ha ett tillhörande intyg på dina sysselsättningar (t.ex. arbetsgivarintyg eller studieintyg.) under dessa år. Du kommer även genomgå en säkerhetsprövningsintervju samt en bakgrundskontroll som utförs av transportstyrelsen.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund.
Är du redo för ett riktigt roligt jobb vid sidan av dina studier på en seriös och utvecklande arbetsplats? Ansök då redan idag då vi håller intervjuer löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Malmö Lager/Produktion malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9483679