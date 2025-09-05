Budbilschaufförer sökes för extrajobb i Malmö!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Burlöv
2025-09-05


Visa alla fordonsförarjobb i Burlöv, Lomma, Malmö, Staffanstorp, Lund eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Burlöv, Lomma, Malmö, Staffanstorp, Lund eller i hela Sverige

Vill du ha ett roligt extrajobb? Gillar du ordning och reda och trivs med att arbeta med kroppen och ta eget ansvar? Tycker du om att köra bil och erbjuda den bästa servicen? Då har vi jobbet för dig!

Just nu söker vi budbilschaufförer till ett världsledande logistikföretag beläget i Toftanäs. Vår kund är en seriös och välmående organisation där kvalitet och service står i fokus. Start för tjänsten beräknas ske omgående.

I din roll som budbilschaufför/kurir kommer du bland annat arbeta med:
• Hämta och leverera gods
• Kundservice till både privat och företagskunder
• Körningar i både Malmös innerstad samt längre sträckor då de kör leveranser hela vägen upp till Halmstad.

Arbetet är förlagt vardagar mellan 09.00-18.00. Vi söker dig med ett flexibelt schema i skolan och med möjlighet att jobba 2-3 dagar/vecka.

DETTA SÖKER VI

Vi söker du dig som är positiv, engagerad och serviceminded. Det är viktigt att du kommunicerar väl på både svenska och engelska eftersom du dagligen kommer ha kontakt med kunder. Du bör ha en god fysik eftersom det kan förekomma leveranser av tunga paket till kunder där det inte finns hiss.

Övrigt som vi gärna ser att du som söker har:

• Körkort (B) i minst 2 år
• Erfarenhet av att ha kört budbil (meriterande men ej ett krav)
• Kan arbeta 2-3 dagar i veckan

Avdelningen som du kommer arbeta på är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer genomgå en säkerhetsprövning i och med en anställning. Det betyder att du ska kunna redogöra för vad du har gjort de senaste 5 åren samt ha ett tillhörande intyg på dina sysselsättningar (t.ex. arbetsgivarintyg eller studieintyg.) under dessa år. Du kommer även genomgå en säkerhetsprövningsintervju samt en bakgrundskontroll som utförs av transportstyrelsen.

Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund.

Är du redo för ett riktigt roligt jobb vid sidan av dina studier på en seriös och utvecklande arbetsplats? Ansök då redan idag då vi håller intervjuer löpande!

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Team Malmö Lager/Produktion
malmo.lager.produktion@studentconsulting.com

Jobbnummer
9495686

Prenumerera på jobb från Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ):