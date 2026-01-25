Budbilschaufför - Heltid
Vi söker nu en budbilschaufför på heltid i Västerås till en av våra kunder. Tjänsten passar dig som gillar att arbeta självständigt, är serviceinriktad och trivs med ett rörligt arbete.Publiceringsdatum2026-01-25Om tjänsten
Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera paket och gods till företag och privatpersoner inom Västerås med omnejd. Du är företagets ansikte utåt och bidrar till en trygg och professionell leveransupplevelse.Dina arbetsuppgifter
Leverera paket och gods enligt fastställda rutter
Lasta och lossa budbil på ett säkert och effektivt sätt
Ha daglig kontakt med kunder och mottagare
Säkerställa att leveranser sker i tid och enligt rutiner
Ansvara för fordonets skick och rapportera eventuella avvikelserKvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God fysisk förmåga då arbetet kan vara fysiskt krävande
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Meriterande
Tidigare erfarenhet som budbilschaufför eller inom transport/logistik
God lokalkännedom i Västerås med omnejd
Om dig
Du är punktlig, noggrann och har ett professionellt bemötande. Du trivs med ett högt tempo och har lätt för att planera din arbetsdag på ett effektivt sätt.
Om anställningen
Heltid
Placering: Västerås
Arbetstider: Dagtid, kan förekomma tidiga morgnar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
