Budbilschaufför - Dalen- Heltid
Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Simplex söker nu nästa superstjärna! Vi söker dig som vill vara med på vår resa och varje dag ha världens roligaste arbetsplats att gå till.
Som budbilschaufför har man en nyckelroll i logistiken mellan lager och slutkund. Det är du som är företagets ansikte utåt som med ett glatt humör levererar till både privatpersoner och runt omkring i innerstan och yttrerområden. Ingen dag är den andra lik och som budbilschaufför byter du ständigt miljö.
Vi söker efter dig som är på jakt efter ny arbetslivserfarenhet. Du kanske inte har jobbat som budbilschaufför tidigare eller i dagsläget jobbar på ett företag du inte känner att du når din fulla potential på.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Arbetet som budbilschaufför är väldigt varierande. Du levererar matleveranser åt Sveriges största nätbaserade matbutik. Du arbetar självständigt med ett stort ansvar som företagets största och enda kundkontakt.
Du utgår från vår kunds verksamhet i Farsta.
Arbetet kräver punktlighet och problemlösning då vi vill få fram kundens varor i tid på ett trafiksäkert sätt.
Tjänsten passar dig som:
Är målinriktad och lösningsorienterad.
Gillar att ha ett stort eget ansvar.
Haft körkort minst 1 år och gillar att köra bil.
Är serviceinriktad.
Meriterande kompetenser:
Erfarenhet av budbilsyrket
Erfarenhet av att köra lätt lastbil
Arbetstider: Varierande tider under dag/kväll, mån-sön
Omfattning: Heltid/Deltid, olika antal arbetspass i veckan.
Plats: Stockholm
Förmånliga erbjudanden för anställda.
Tjänsten tillsätts så fort rätt kandidat hittas.
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://jobb.simplexbemanning.se/jobs/
123 43 FARSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9773433