Budbils chaufför
2025-10-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Visa alla jobb hos Sargon AB i Jönköping
Vi på Sargon AB expanderar och böhevör anställa nya medarbetare.
Du som söker ska vara omtänksam kunna arbeta och komunicera med dina kollegor ska vara lojal. Vi förväntar oss lojalitet och en god arbetsmoral. Vi har kolektiv avtal samt att vi tänker på våra anställda och viss mån hjälper de att lyckas på andra fronter också. Du som söker ska vara laglydig och följa regler och avtal enligt bestämmmelserna. Du som söker får inte vara med i belastnings registret. Vi söker även sommar vikarie till sommaren som oftas leder till anställning också vid visat intresse och visat arbetsmoral. De som söker måste veta själva om de är interesserade att gå in al in och göra det jobbet som krävs och offtas så blir det bäst innan man kontakatar Arbetsgivaren. Jobbet avser köra sk budbil en mercedes sprinter med bakgavelyft lasta på terminal lossa hos kunder och hämta hos kunder som lossas på terminalen också. Alkohol och narkotika har vi noll tolerans och det görs sticke prov av behörig personal på terminalen där vi lastar varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: sargonab0101@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Budbils chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sargon AB
(org.nr 559109-8347) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9538447