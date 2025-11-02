Budbil förare

RM Services AB / Fordonsförarjobb / Upplands-Bro
2025-11-02


Vi söker chaufförer för att köra budbilar för leveranser runt om i Stockholm område.

Dina kompetens och arbetsuppgifter :

Arbetet innebär leveranser och upphämtningar av paket och dokument hos våra kunder. Som chaufför är du företagets ansikte utåt och mycket betydelsefull för vår verksamhet. För att trivas i rollen som chaufför är det viktigt att du brinner för service och effektivitet. Vi ser med fördel att du har intresse för logistikbranschen.

Du ska ha B körkort.

Vi erbjuder

• Kollektivavtal

• Gratis mobilabonnemang

• FORA försäkringar
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@rmservices.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
RM Services AB (org.nr 559218-2363)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9584431

