Bror Tonsjö i Kode söker CNC-operatörer
2025-09-01
Bror Tonsjö expanderar och söker därför CNC-operatörer till flera avdelningar.
Som CNC-operatör hos Bror Tonsjö kan man komma att ansvara för både hela robotceller med flera olika CNC-maskiner, men också enskilda maskiner. Företaget tillverkar flera olika produkter till bland annat fordonsbranchen, off-shore och kärnkraft. På Bror Tonsjö är kvalitet av högsta prioritet och därför söker vi dig som är noggrann och lägger stor vikt vid att uppnå bästa möjliga resultat.Kvalifikationer
• Utbildning och - eller flerårig erfarenhet av CNC.
• Allmän verktygskunskap.
• Förmåga att läsa ritningar och använda mätteknik.
• B - körkort och egen bil
Meriterande:
• Erfarenhet av LEAN-principer (t.ex. 5S, SMED, operatörsunderhåll).
• Truck- och travers.
Arbetstider: 2-skiftsarbete
Start: Omgående eller efter överenskommelse
Tjänsten är en inhyrning via Ikett Personalpartner till en början med goda möjligheter till anställning hos kund.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.Om företaget
Bror Tonsjö är en innovativ, fullserviceleverantör för alla bearbetnings- och bearbetningsbehov. Tack vare vår stora erfarenhet och teknik känner vi oss alltid bekväma med att ta fullt ansvar för hela produktionsprocessen. Idag är vi 98 anställda och vår omsättning är 35 miljoner euro. En av anledningarna till att vi fortfarande växer är att vi ständigt investerar i nya spännande lösningar. Välkommen till Tonsjö - på väg sedan 1962.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
