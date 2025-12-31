Bröllopsbruket - Skräddare/sömmerska
Brudbutiken - Värmland AB / Skräddarjobb / Forshaga Visa alla skräddarjobb i Forshaga
2025-12-31
, Kil
, Karlstad
, Hammarö
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brudbutiken - Värmland AB i Forshaga
BRÖLLOPSBRUKET SÖKER SKRÄDDARE/SÖMMERSKA!
Vill du omges av vackra bröllopsklänningar och förväntansfulla blivande brudar? Tycker du att hållbarhet och lyx är ett vinnande koncept? Då har vi en rolig och varierande tjänst för dig som vill arbeta som skräddare/sömmerska hos oss.
Vi söker en skräddare med öga för detaljer som är noggrann, effektiv och lösningsorienterad.
Under perioden januari-augusti har vi hög belastning i vårt skrädderi och söker därför en extra skräddare som kan stötta vår ordinarie skräddare under denna tid.
Vi erbjuder flexibla arbetstider under veckans alla dagar, där du tillsammans med ordinarie skräddare planerar ditt schema för att samsas om maskinerna.Publiceringsdatum2025-12-31Kvalifikationer
• Relevant utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet som skräddare
• Referenser ska anges i ansökan
Säljkunskaper är meriterande då tjänsten innefattar viss merförsäljning.Så ansöker du
Skicka CV med bild och personligt brev där du berättar om dig själv till karlstad@brollopsbruket.se
Märk ditt mail med den tjänst du söker: "Skräddare".
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 18 januari 2026
Urval och intervjuer sker löpande.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på karlstad@brollopsbruket.se
START: Januari/Februari 2026 (eller enligt överenskommelse)
OMFATTNING: Timanställning, vid behov
LÖN: Timlön
OB-ERSÄTTNING: Ingen OB-ersättning utgår (timlönen är densamma oavsett vardag eller helg)
PROVANSTÄLLNING: 6 månader
Vi undanber oss vänligen kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: karlstad@brollopsbruket.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skräddare". Arbetsgivare Brudbutiken - Värmland AB
(org.nr 559503-4074), https://www.instagram.com/brollopsbruket_karlstad/
Storgatan 55 (visa karta
)
667 31 FORSHAGA Arbetsplats
Brudbutiken Värmland AB Jobbnummer
9666712