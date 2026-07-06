Brinner du för lockar? Vi söker en frisör!
ALO Global AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-07-06
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Älskar du att arbeta med lockigt, vågigt och texturerat hår?
Vill du ge varje kund en upplevelse som känns mer som ett spa för håret än en snabb behandling?
Då vill vi träffa dig!
Vi är en specialiserad hårsalong som fokuserar helt på lockigt och texturerat hår. Våra behandlingar är omsorgsfullt utformade, där rådgivning, kunskap och omtanke är lika viktiga som själva klippningen eller inpackningen.
Vi arbetar med naturliga och ekologiska produkter som är noggrant utvalda för att ge håret precis det det behöver.
✂️ Vem vi söker
Vi söker framför allt dig som ser värdet i det personliga mötet, som trivs med fördjupade kundrelationer och vill bli en nyckelperson i en verksamhet där kvalitet, omtanke och naturlig skönhet står i centrum.
Du är självgående och har en stark vilja att utvecklas – både i din yrkesroll och som en viktig del av ett växande team. Du vill vara med och forma marknadens mest omtänksamma och resultatinriktade salong för lockigt hår.
Du trivs med att vara anställd och uppskattar en arbetsplats med tydliga rutiner, struktur och gemensamma arbetssätt. För dig är ett professionellt teamarbete lika viktigt som det kreativa arbetet bakom stolen.
För oss handlar det om att hitta rätt person snarare än att fylla våra scheman. Därför är vi öppna för dig som söker både deltid och heltid. Vi är flexibla och skräddarsyr scheman efter tillgänglighet och behov.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av eller ett stort intresse för lockigt, vågigt och texturerat hår.
Är utbildad frisör.
Har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Vill vara med och bygga upp något långsiktigt från ett tidigt skede.
Trivs i en avslappnad, omsorgsfull och professionell miljö.
Trivs med att arbeta i ett team med tydliga rutiner och struktur.
Tycker om behandlingar där kundens upplevelse står i fokus.
Är nyfiken, pedagogisk och lyhörd i ditt bemötande.
Ser samarbete och kunskapsdelning som en självklar del av arbetet.
Meriterande
Erfarenhet av att fläta texturerat hår.
Erfarenhet av hårförlängningar.
🌱 Vad vi erbjuder
En unik möjlighet att bli en nyckelperson i en salong som växer med hjärta och syfte.
En etablerad kundbas och ett ständigt ökande intresse för våra tjänster.
En grundlig introduktion till våra metoder, produkter och filosofi.
En kreativ, hållbar och mänsklig arbetsmiljö där kvalitet går före tempo.
Lön enligt överenskommelse, med goda möjligheter till vidareutveckling och långsiktig tillväxt.
Vi är en salong med höga ambitioner och ett starkt fokus på hållbarhet, kvalitet och personlig kontakt. Här har du möjlighet att växa tillsammans med oss och sätta ditt avtryck i ett koncept som redan skapar stor efterfrågan.
📍 Om oss
Salongen är baserad i Vasastan i centrala Stockholm och drivs av grundare med passion för hår och välmående.
Vi växer och letar nu efter nya talanger som vill vara med på vår resa.
Om detta låter intressant för dig får du gärna skriva några rader om dig själv och berätta om din erfarenhet och varför du tycker om att arbeta med lockigt och texturerat hår. Bifoga gärna bilder på tidigare arbeten.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka gärna ditt CV, några rader om dig själv samt gärna bilder på tidigare arbeten som frisör till:work@aloglobal.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: work@aloglobal.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ALO Global AB
(org.nr 559382-9517) Jobbnummer
9994668