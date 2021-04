Brf-ekonom till företag i Solna - serveOffice ab - Redovisningsekonomjobb i Solna

serveOffice ab / Redovisningsekonomjobb / Solna2021-04-14Serveoffice har fått i uppdrag att hitta en Brf-ekonom till vår kund i Solna. Tjänsten är ett bemanningsuppdrag på heltid med start omgående och minst tre månader, men med stora chanser till förlängning.ArbetsbeskrivningI rollen som Brf-ekonom hos vår kund har du ansvar för ekonomin hos de olika bostadsrättsföreningarna och kontakten med brf-styrelserna.Mer detaljerat innebär tjänsten:Hantera uppstart av våra bostadsrättsföreningar.Hantera uppstart av samfällighetsföreningar kopplade till bostadsrättsföreningarna.Svara för kontakten med bostadsrättsföreningarnas ekonomiska förvaltare.Svara för kvalitetssäkring av avräkningar, utlägg och budgetar.Samordna tecknandet av lokalkontrakt i våra bostadsrättsföreningar.Vara med och samordna och utveckla regionens brf-styrelsearbete.Bereda inför och delta på bostadsrättsföreningens styrelsemöten och stämmor.Upphandla underhållsplaner för våra bostadsrättsföreningar.Hantera överlämning av förvaltning till teknisk och ekonomisk förvaltare.Hantera rekrytering, introduktion och överlämning av/till boendestyrelse.Delta i kundinformationsträffar.Kvalifikationer och egenskaperVi söker dig som tycker om att arbeta i en social och bred roll och har erfarenhet av att arbeta med styrelser och förvaltning av bostadsrättsföreningar. Vi ser gärna att du har utbildning inom ekonomi med inriktning mot redovisning och har relevant kunskap inom juridik och bostadsrättsföreningar. Kunskap om bostadsrättslagen, avtalsrätt, ABT (allmänna bestämmelser totalentreprenader) och erfarenhet från brf-styrelsearbete kommer att göra det lättare för dig att lyckas i rollen. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med samfällighetsföreningar.Som person är du utåtriktad, driven, strukturerad och noggrann. Du trivs med utmaningar, är flexibel och gillar att hantera många processer och projekt samtidigt. Du har en förmåga att upprätthålla ett helhetsperspektiv i alla delmoment och se möjligheter till utveckling. Framförallt är du nyfiken och villig att lära och tänka nytt.Om företagetVår kund sitter i mycket fina lokaler i Solna och verkar inom byggbranschen.De engagerar sig i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det de bygger och anlägger. De vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.Som konsult hos Serveoffice erbjuder vi digEtt personligt företag som värderar relationer högst, oavsett om det är kunder, konsulter eller kandidater. Här får du engagerade kollegor och ledare som har förstått betydelsen av att ha personal som trivs och mår bra. Olika typer av aktiviteter anordnas flera gånger per termin för att skapa en härlig gemenskap och en "vi-känsla".Vi har kollektivavtal och erbjuder ett brett förmånspaket och ett generöst friskvårdsbidrag. Viktigast av allt- vi erbjuder en bra arbetsplats med mycket skratt!Ansökan och kontaktSkicka in dina ansökningar snarast då denna tjänst ska tillsättas omgående. Ansökan skickas enligt nedan. Urvalet görs löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail utan endast via hemsidan. Frågor kring tjänsten besvaras av konsultchef Cissi Silvstam på 070-564 13 70 eller cissi.silvstam@serveoffice.se Om ServeofficeServeoffice är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som med passion och expertis levererat kvalitet i över 30 år. Vi rekryterar och tillsätter konsulter på tjänstemannasidan inom kompetensområdena ekonomi & finans, HR & lön samt bank & försäkring. Serveoffice har de senaste fyra åren certifierats som en av Sveriges allra bästa arbetsplatser enligt undersöknings- och konsultföretag Great Place to Work.Varaktighet, arbetstidHeltid 3 - 6 månader2021-04-14Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-05-14Serveoffice AB5690121