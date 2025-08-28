Brevbärare på heltid
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Brevbärarjobb / Göteborg Visa alla brevbärarjobb i Göteborg
2025-08-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Letar du efter ett aktivt och utvecklande jobb som tillåter dig att vara mycket utomhus? Är du stresstålig och serviceminded? Då har vi tjänsten för dig!
Nu söker vi en ny stjärna till vår kund inom logistik- och transport som vill jobba som brevbärare i Hisings Backa. Uppdraget är på heltid och arbetsuppgifterna innebär främst utdelning och sortering av post och reklam till privatpersoner. Du färdas med bil eller cykel och det är därför ett krav att ha B-körkort. För att trivas i tjänsten ser vi även att du har god fysik, tycker om att vara utomhus och att du är duktig på att ta eget ansvar.
Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå av:
• Sortering av post
• Utdelning av brev, reklam samt tidningar med hjälp av bil och/eller cykel
Tjänsten är på heltid och du arbetar måndag-fredag och arbetstider är dagtid (ca. 07:00-16:00). Du utgår från vår kunds terminal i Hisings Backa i Göteborg. Du kommer under din anställning vara anställd via StudentConsulting men arbeta som konsult på uppdrag hos vår kund.
Tillträde i tjänsten är med start omgående.
DETTA SÖKER VI
Som person är du ansvarsfull, noggrann och lösningsorienterad. Du arbetar effektivt och har hög arbetskapacitet. Du är en person som trivs i ett fartfyllt arbete och har god förmåga att strukturera ditt arbete.
Krav för tjänsten är följande:
• Innehar B-körkort och god körvana
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har god fysik då arbetet är fysiskt krävande i perioder
Det är meriterande om du arbetat med liknande uppgifter tidigare. Om du blir aktuell för tjänsten kommer de första dagarna bestå av betald upplärning.
Sök gärna tjänsten redan idag då vi stänger annonsen så snart vi hittat rätt person. Vi ser fram emot din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Alex goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9480498