Brännskadecentrum expanderar! Undersköterska, se hit!
2026-03-17
Verksamhetsområde plastikkirurgi och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Välkommen till Sveriges hetaste arbetsplats i Uppsala! Strax under helikopterplattan bedriver vi en av landets två enheter där nationell högspecialiserad vård av brännskador. Brännskadecentrum spänner nu musklerna och ökar patientantalet från 4 till 7 vårdplatser. Vi behöver därför utöka vår arbetsgrupp. Här arbetar vi i multidisciplinära team, naturligtvis alltid med patienten i fokus. Vi vårdar brännskadepatienter från det akuta skedet, med behov av avancerad intensivvård, till intermediärvård och slutligen rehabilitering innan patienten skrivs ut. Detta ger en kontinuitet i vården och en nära kontakt med patient och anhöriga. På avdelningen finns en operationssal där våra patienter opereras. Vår verksamhet förgylls av en mottagning där vi tar emot mindre skador samt vårdar patienter som skrivits ut från avdelningen.
Se filmen om vårt arbete på Brännskadecentrum (https://s3m.io/WimXC)
Ditt uppdrag
Som undersköterska på Brännskadecentrum allra högsta grad delaktig i vården av allt från intensivvårdskrävande patienter till patienter med övervakningsbehov och allt där emellan. Våra patienter har ett ofta ett stort omvårdnadsbehov där stort fokus ligger på smärta, nutrition och sårvård. Du ansvarar för den basala omvårdnaden kring patienterna. Personlig utveckling så väl som verksamhetsutveckling är för dig en självklarhet och du arbetar aktivt med detta i din yrkesutövning. Tillsammans med dina kollegor skapar du en god arbetsmiljö och bidrar med en positiv inställning i arbetsgruppen. Trivs vi tillsammans finns möjligheten att gå Uppsala Universitets handledarutbildning, IVAusk-utbildning eller har du kanske något projekt i tankarna som kan bli verklighet hos oss?Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Har du erfarenhet av akutsjukvård eller intensivvård är det utmärkt men inget krav
Din kompetens
Sårvård är mer spännande än vad många tror så är du inte intresserad av detta från början så kommer du garanterat bli det. Du har ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning och vikariat, provanställning om högst 6 månader kan förekomma. Vi anställer fortlöpande så tjänsterna kan tillsättas före ansökningstidens slut. Startdatum enligt överenskommelse. Som anställd på Akademiska sjukhuset har du som en personalförmån möjlighet att använda dig av Friskhusets tjänster. Här har du som anställd tillgång till ett välutrustat gym med generösa öppettider, ett brett utbud av gruppträningspass och därutöver allt från stresskurser till massage. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef, Pernilla Ohlsson 018-617 51 68
Biträdande avdelningschef, Reyna Aranzamendy 018-617 45 15
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi intervjuar fortlöpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS442/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA
Region Uppsala Jobbnummer
9803409