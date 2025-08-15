Brandtekniker/SBA-tekniker Solna Strand
2025-08-15
Caverion bygger för framtiden, därför behöver vi bli fler! Via smarta fastighetstekniska lösningar bidrar vi till hållbara resultat. Är du intresserad av fastighetsteknik och vill bidra till utveckling av vår kunds fastigheter, då har vi jobbet för dig!
Caverion växer med nya uppdrag och nu har vi en ny spännande roll som brandtekniker/SBA-tekniker till vår kund Saab. Du kommer att jobba i deras nybyggda fastighetsbestånd i Solna Strand samt även vara behjälplig i Järfälla. Caverion och Saab har ett avtal gällande teknisk förvaltning, drift och underhåll av fastigheter nationellt. Det är ett partnerskapsavtal som bygger på bl.a. ömsesidigt förtroende och transparens.
Vi går mot en spännande framtid och bygger ett team som består av en sammansvetsad grupp som är nationellt ansvarig för vår kunds fastighetsbestånd.
Du får möjlighet att jobba med
Som brandtekniker/SBA-tekniker hos oss ansvarar du för planering och genomförande av tillsyn, skötsel samt underhåll på samtliga objekt inom brandskydd. Ser till att objekt inom entreprenaden har avsedd funktion, identifierar eventuella ytterligare brister och förbättringsområden. Beredskap ingår.
I rollen ingår även:
• Utföra systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och säkerställa att rutiner följs.
• Genomföra vecka, kvartal och årskontroller av sprinkleranläggningar, vatten - gas - hi-fog.
• Utföra felsökning samt avhjälpande underhåll av brandlarmsystem.
• Genomföra vecka, kvartal och årskontroller brandlarm.
• Genomföra inspektioner och underhåll av brandskyddssystem.
• Utveckla och implementera brandskyddslösningar.
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr oss
• Relevant utbildning inom brandlarmsteknik eller brandteknik.
• Erfarenhet av arbete med brandlarmsystem och brandskydd.
• God teknisk förståelse och problemlösningsförmåga.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
• God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
• Du är behörig anläggningsskötare sprinkler, brandlarm samt övriga släckningssystem enligt SBF 110, 120 och 500.
Har du utbildning motsvarande SBF:s "Brandfarliga varor - föreståndare". Utbildning Systematiskt brandskyddsarbete ser vi det som meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har god förmåga att bygga förtroendeingivande relationer och drivs av goda samarbeten med kund och kollegor. Du är tekniskt intresserad och motiveras av förbättringsarbete och utveckling. Vi vill att du är ansvarstagande och har mycket god förmåga att organisera ditt arbete samt trivs med analysarbete och rapporteringar.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
• Attraktiv förmånsportal
Kontakt & Ansökan
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander tel. 073-081 74 04 alt. mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
OBS: Skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
OBS: Skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varaktighet, arbetstid, etc.
