Brandskyddstekniker till Trollhättan
2025-08-20
Presto hjälper företag och organisationer att skydda sina verksamheter mot brand och olycka. Som medarbetare på Presto är du med och gör skillnad. Vi räddar liv tillsammans med våra kunder.
Vi söker dig somVill spendera dina dagar hos olika kunder på varierande uppdrag. Du brinner för service och trivs i mötet med människor. Du har en naturlig förmåga att skapa förtroende, lyssna in och förstå kundens verksamhet och behov - oavsett om det sker via telefon eller på plats hos kund.
För att lyckas i rollen behöver du även:
Vara en lagspelare som vet att vi tillsammans är starka.
B-körkort
Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Erfarenhet inom el är meriterande, men inget krav för tjänsten.
Vi kräver ingen formell förkunskap utan vi söker dig med rätt inställning och attityd, utbildning får du av oss på plats. Utveckling ligger i vårt DNA och som medarbetare på Presto drivs du av en lärande kultur, att utvecklas i din roll men även vara med och utveckla verksamheten och branschen. Du har ambitioner och ser möjligheter i utmaningarna du ställs inför, en chans att lära dig och dina kollegor något nytt.
Om rollenBrandskydd för oss är allt från:
Förstahandsredskap
Brandgasventilation
Utrymningssäkerhet
Nödljus
Brandlarm
Släcksystem
Som brandskyddstekniker har du ett mycket viktigt uppdrag med målet att skapa trygghet för människor i vardagen. Hos våra kunder monterar du utrustning, servar kundens brandskydd och underhåller första hjälpen-utrustning. Varje dag jobbar du i omväxlande miljöer där du ena dagen är på olika förskolor, restauranger och stora industrier till att nästa dag genomför service av rökluckor högt upp på en byggnad. Du bokar in och utför uppdragen i tid med kunden i fokus genom att leverera trygghet och enkelhet. Väl ute hos kund jobbar du med att lyfta blicken och informera samt hjälpa kunden med att åtgärda eventuella brister i brandskyddet. Tillsammans med din region och övriga kollegor på Presto jobbar vi resultatfokuserat för att nå budget och i slutändan rädda flera liv tillsammans.
Vi erbjuderUtvecklingsmöjligheter inom en långsiktig och stabil bransch som funnits länge.
Internutbildning via Presto Academy, vi utbildar dig inom rollens olika verksamhetsområden.
Kollektivavtal, arbetstidsförkortning, kollektivavtalsenliga försäkringar inklusive tjänstepension.
Till din fritid erbjuder vi friskvårdsbidrag vi Epassi, rabatterade priser hos SJ, Elite hotels, Scandic, Sats och Nordic Wellness samt tillgång till livsstilsverktyget.
Som medarbetare hos oss får du ta del av rabatter på glasögon och linser via Synoptik.
Vill du jobba tillsammans med oss?
Vi som jobbar på Presto har olika bakgrund och erfarenhet med en gemensam drivkraft att växa och att arbeta tillsammans som ett lag. Det är kombinationen av våra olikheter som gör oss starka tillsammans. Vi strävar efter att rekrytera medarbetare med olika bakgrund för att spegla samhället och våra kunders mångfald.
Stämmer ovan in på dig? Tveka då inte, skicka in din ansökan idag!
Våra rekryteringsprocesser är kompetensbaserade och vi använder Alva Labs för att säkerställa en fördomsfri rekrytering. Dessa ger oss en indikation på hur väl du matchar rollbeskrivningen. Vi går löpande igenom ansökningarna, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Slutkandidater kommer genomgå en säkerhetsprövning, inklusive belastningsregister, kreditprövning och drogtest.
Tjänsten är heltid, måndag till fredag från kl. 07:00 till 16:00 med arbete ute hos våra kunder på olika uppdrag. Vi tillhandahåller servicebil och anställningen inleds med 6 månaders visstidsanställning med avsikt att sedan fortsätta med tillsvidareanställning.
Vid frågor om tjänsten kontakta: Ida Bernhardsson Rekryterare på Presto ida.bernhardsson@presto.se
Om PrestoSedan starten 1959 har vi alltid satt säkerheten främst. Det är vilka vi är, det är vad vi gör och det ligger i vårt DNA . Vi har ett ansvar att driva verksamheten på bästa möjliga sätt och vara ett föredöme i vår bransch. Inte bara just nu, utan även för kommande generationer . Årligen servar vi brandskydd och förebygger risker på fler än 75.000 verksamheter och fastigheter Vi återvinner över 70.000 släckare i vår fabrik i Katrineholm och utbildar 100 000 deltagare inom säkerhet. Ersättning
