Brandskyddstekniker till Presto i Luleå
2026-01-07
Presto hjälper företag och organisationer att skydda sina verksamheter mot brand och olycka. Som medarbetare på Presto är du med och gör skillnad. Vi räddar liv tillsammans med våra kunder.
Vi söker dig som
Vill spendera dina dagar hos olika kunder på varierande uppdrag. Du brinner för att bygga relationer och förstå kunderna, deras verksamhet och behov. Vi kräver ingen formell förkunskap utan vi söker dig med rätt inställning och attityd, utbildning får du av oss på plats. Utveckling ligger i vårt DNA och som medarbetare på Presto drivs du av en lärande kultur, att utvecklas i din roll men även vara med och utveckla verksamheten och branschen. Du har ambitioner och ser möjligheter i utmaningarna du ställs inför, en chans att lära dig och dina kollegor något nytt.
För att lyckas i rollen behöver du även:
B-körkort
Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelskaNaturligtvis delar du vår vision och värdesätter ditt uppdrag att rädda liv tillsammans.
Om rollen
Brandskydd för oss är allt från:
Förstahandsredskap, Brandgasventilation, Utrymningssäkerhet ,Nödljus, Brandlarm och Släcksystem
Som brandskyddstekniker har du ett mycket viktigt uppdrag med målet att skapa trygghet för människor i vardagen. Hos våra kunder monterar du utrustning, servar kundens brandskydd, underhåller första hjälpen-utrustning och säkerställer skyddsrum inför iordningställande. Varje dag jobbar du i omväxlande miljöer där du ena dagen är på olika förskolor, restauranger och stora industrier till att nästa dag tex inventera ett skyddsrum i en bostadsrättsförening. Du bokar in och utför uppdragen i tid med kunden i fokus genom att leverera trygghet och enkelhet. Väl ute hos kund jobbar du med att lyfta blicken och informera samt hjälpa kunden med att åtgärda eventuella brister i brandskyddet. Tillsammans med din region och övriga kollegor på Presto jobbar vi resultatfokuserat för att nå budget och i slutändan rädda flera liv tillsammans.
Vi erbjuder
Utvecklingsmöjligheter inom en långsiktig och stabil bransch som funnits länge.
Internutbildning via Presto Academy, vi utbildar dig inom rollens olika verksamhetsområden.
Kollektivavtal, arbetstidsförkortning, kollektivavtalsenliga försäkringar inklusive tjänstepension.
Till din fritid erbjuder vi friskvårdsbidrag via Epassi, rabatterade priser hos SJ, Elite hotels, Scandic, Sats och Nordic Wellness samt tillgång till livsstilsverktyget.
Som medarbetare hos oss får du ta del av rabatter på glasögon och linser via Synoptik
Vill du jobba tillsammans med oss?
Vi som jobbar på Presto har olika bakgrund och erfarenhet med en gemensam drivkraft att växa och att arbeta tillsammans som ett lag. Det är kombinationen av våra olikheter som gör oss starka tillsammans. Vi strävar efter att rekrytera medarbetare med olika bakgrund för att spegla samhället och våra kunders mångfald.
Stämmer ovan in på dig? Tveka då inte, skicka in din ansökan idag! Under julen är rekryteringsteamet på julledighet, därför kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan som tidigast i mitten på januari
Våra rekryteringsprocesser är kompetensbaserade och vi använder Alva Labs för att säkerställa en fördomsfri rekrytering. Dessa ger oss en indikation på hur väl du matchar rollbeskrivningen. Vi går löpande igenom ansökningarna, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Slutkandidater kommer genomgå en säkerhetsprövning, inklusive belastningsregister, kreditprövning och drogtest.
Tjänsten är heltid, måndag till fredag från kl. 07:00 till 16:00. Arbetet utförs hos våra kunder på olika platser inom regionen, vilket innebär att tjänsten inkluderar resor. Vi tillhandahåller servicebil och anställningen inleds med 6 månaders visstidsanställning med avsikt att sedan fortsätta med tillsvidareanställning. Vid frågor om tjänsten kontakta: Magnus Bertzén på magnus.bertzen@presto.se
Om Presto
Sedan starten 1959 har vi alltid satt säkerheten främst. Det är vilka vi är, det är vad vi gör och det ligger i vårt DNA . Vi har ett ansvar att driva verksamheten på bästa möjliga sätt och vara ett föredöme i vår bransch. Inte bara just nu, utan även för kommande generationer . Årligen servar vi brandskydd och förebygger risker på fler än 75.000 verksamheter och fastigheter Vi återvinner över 70.000 släckare i vår fabrik i Katrineholm och utbildar 100 000 deltagare inom säkerhet. Så ansöker du
