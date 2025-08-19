Brandskyddssamordnare SBA - Stockholm
Som SBA-/Brandskyddssamordnare planerar och utvecklar du SBA-arbetet i organisationen. Det är viktigt att du kan kontrollera och hantera brandlarm- och sprinkleranläggning samt förstå hur de olika systemen samverkar med fastighetens övriga system. Du ansvarar för månadskontroller och kvartalsprover för brandlarm samt sprinkler och för att styrdokument följs.
• Brandskyddsföreningens utbildning "brandskyddskoordinator" eller motsvarande adekvat kunskap/utbildning
• Gymnasieutbildning
• Utbildning föreståndare brandfarlig vara
• Dokumenterad erfarenhet och minst 5 års fördjupad kunskap inom brandskyddsarbete, gärna inom vårdmiljö. Erfarenhet av att planera och följa upp brandskyddsarbete
• God svenska i tal och skrift
• B-Körkort
Meriterande
• Heta Arbeten, Fallskydd, Första hjälpen, Anläggningsskötare brandlarm och sprinkler
• Grundläggande kunskaper i ABFF/AFF
Vi söker en SBA samordnare som kommer att arbeta i ett engagerat team om totalt ca 5 medarbetare med driftuppdrag på Södersjukhuset i Stockholm.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef Anders Grandelius på telefonnummer 076-1094361.
