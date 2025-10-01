Brandmän till semestervikariat
Värends Räddningstjänstförbund / Brandmansjobb / Växjö Visa alla brandmansjobb i Växjö
2025-10-01
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värends Räddningstjänstförbund i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för!
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för ca 117 000 invånare i Alvesta och Växjö kommuner. Hos oss arbetar idag 250 personer fördelade på förbundets tio brandstationer. Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vår vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle - för alla.
Vill du vara en del i ett större sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt och bidra till hur samhället utvecklas? Då kan det här vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Ta chansen och sök sommarens absolut roligaste jobb!
Inför sommaren 2026 söker vi vikarierande brandmän till vår utryckningsstyrka. Om du får en av tjänsterna kommer du ingå i något av våra skiftlag och får jobba ihop med våra otroligt kompetenta brandmän här i Växjö. Arbetsuppgifterna innefattar utryckningstjänst, förebyggande arbete, utbildning, övning, underhållsarbete samt andra för yrket förekommande arbetsuppgifter.
Vi lovar en sommar där du kommer ha kul på jobbet men givetvis blandat med mycket allvar. En sommar där Du får chansen att göra skillnad på riktigt!Kvalifikationer
Lägsta godkända utbildningsnivå är pågående SMO-utbildning (tre terminer) med godkänd rökdykarutbildning enligt AFS 2007:7.
Det är meriterande om du redan har fullgjort SMO-utbildning alternativt Brandman heltid och/eller har tidigare erfarenhet av yrket som heltidsbrandman.
Du har följande kompetenser:
• Simkunnighet
• Uppvisat godkänt resultat på rullbandstest (250 W)
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Godkänd rökdykare enligt AFS 2007:7 (Rök- och kemdykning)
• B-körkort
Det är meriterade om du har C-körkort.
Som person är du flexibel och har förmågan att jobba självständigt när det behövs. Du har också lätt för att samarbeta med andra och du förstår vikten av att vara en lagspelare. Du är social, positiv, kommunikativ och initiativrik. Som brandman hos oss är du intresserad av både olycksförebyggande arbete och operativ räddningstjänst. Det är viktigt att du har en vilja att utveckla både verksamheten och dig själv. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
För dig som kallas till intervju:
• Dokumentation av godkänt arbetsprov på rullbandstest, motsvarande 250W, ska visas upp vid intervju. Arbetsprovet får inte vara äldre än 6 månader.
• I samband med intervjutillfället kommer olika fysiska tester att genomföras. Du hittar testerna på räddningstjänstens webbsida, se länk nedan under rubriken Övrigt.
ÖVRIGT
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VR 7/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värends Räddningstjänstförbund
(org.nr 222000-1396), https://www.vrtj.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Värends Räddningstjänst Kontakt
Styrkechef
Mikael Hallengren mikael.hallengren@vaxjo.se 073-4226232 Jobbnummer
9535165