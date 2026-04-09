Brandman Rib
Västerviks kommun / Brandmansjobb / Västervik Visa alla brandmansjobb i Västervik
2026-04-09
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Överum
Bli brandman - ett viktigt extrajobb!
Vill du ha ett meningsfullt uppdrag vid sidan av din ordinarie sysselsättning - där du gör verklig skillnad för människor?
Vad innebär rollen?
Som deltidsbrandman har du din ordinarie sysselsättning, men finns i beredskap vissa perioder. När larmet går rycker du ut tillsammans med ditt lag - till bränder, olyckor och andra akuta händelser.
Du blir en del av ett team där samarbete, tillit och ansvar är avgörande.
Så fungerar det
Beredskap: 7 dygn under en 4-veckorsperiod (ordinarie tjänst)
Pooltjänst: Flexibel lösning där du hoppar in vid behov
Övningar: Regelbundna träningar som gör dig trygg i din roll
Lagarbete: Du ingår i en av våra beredskapsgrupper som tillsammans ansvarar för tryggheten dygnet runt
UtbildningskravIngen erfarenhet krävs - vi utbildar dig
För tjänsten krävs ingen tidigare erfarenhet inom räddningstjänst.
Du genomgår utbildningen GRIB (Grundutbildning för deltidsbrandmän) som:
Omfattar totalt 7 veckor (4 + 3 veckor) flexibel start.
Är betald av arbetsgivaren
Ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver i uppdraget
Grundutbildningen planeras att starta hösten 2026.
Erfarenhetskrav
Ingen erfarenhet krävs.
Kunskapskrav
Förutsättningar för anställning
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Kunna inställa dig på brandstationen inom 5 minuter från både bostad och arbete
Ha god fysisk förmåga och hälsa enligt räddningstjänstens krav
Ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vara simkunnig
Ha B-körkort och vara beredd att ta C-körkort
Övriga krav
Därför ska du söka
Du gör en konkret skillnad för människor i din närhet
Du blir en del av en stark och stöttande gemenskap
Du utvecklas - både personligt och praktiskt
Du får ersättning för beredskap, larm och övningar
Vill du vara med och skapa trygghet i Ankarsrum?
Ta steget - bli deltidsbrandman.
Vi tillämpar löpande rekrytering så vänta inte med din ansökan!
Kompetenser
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Muntlig kommunikation
Serviceinriktad
Kreativ
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 29-26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Oscar Dahl oscar.dahl@vastervik.se
9844556