Brandman Heltid

2025-09-19
Räddningstjänsten Västervik
Att arbeta som brandman i Västerviks kommun är att göra skillnad för andra människor!
Vi har ett brett uppdrag att arbeta med trygghet och säkerhet i Västerviks kommun. Det betyder att våra anställda arbetar med en mängd olika arbetsuppuppgifter som knyter an till uppdraget. Våra medarbetare har egna ansvarsområden utöver det rent operativa arbetet och är självgående när de arbetar mot de mål som finns i våra handlingsplaner. Eftersom vårt uppdrag är så brett behöver vi medarbetare med många olika kompetenser och erfarenheter som kan komplettera varandra. Vid urvalet lägger vi därför stor vikt vid hur den sökande kompletterar gruppen.
Vi som är anställda inom enheten för räddningstjänst och samhällsskydd har många viktiga uppgifter. I vårt arbete finns ett stort inslag av mänskliga relationer i möten mellan kollegor, med medborgare och skadedrabbade. Vi möter människor i både sorg och glädje. Lika viktigt som våra kompetenser är våra värderingar. För att lyckas i vårt arbete har vi skapat en värdegrund för våra gemensamma värderingar. Värderingar som alla anställda står bakom och delar. En värdegrund mäts inte i siffror men hålls levande i varje handling, i varje samtal, i varje beslut vi tar. Värdegrunden använder vi varje dag och den hjälper den oss att sträva mot visionen och att nå våra mål. Vi vill att du ska dela vår värdegrund som i korthet innebär: Vi tar ansvar för våra arbetsuppgifter. Vi är engagerade, har ett positivt tankesätt och arbetar ständigt med utveckling och förbättring. Vi arbetar för och står för trygghet i samhället. Vi bemöter varandra och alla vi träffar med omtanke. Vi har god kvalité, ordning och agerar alltid professionellt. Vi visar respekt mot varandra och våra medborgare.
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du har en stor personlig mognad, att du är uthållig och att du har lätt för att ställa om efter rådande omständigheter. I det här arbetet kommer du i kontakt med många olika människor i många olika situationer. Det är därför viktigt att du kan samarbeta och har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv. Eftersom vårt arbete ofta handlar om att lösa problem är det viktigt att du som medarbetare är kreativ och kommunikativ. För att du som nyanställd ska känna dig trygg med arbetet har vi individuellt anpassad introduktion, kollegial handledning och uppföljning med närmaste chef.
Arbetstid:
Dagtid med möjlighet till skifttjänstgöring.
Vi brukar ha många sökande och det första urvalet görs via ditt personliga brev och CV. Det är viktigt att du så utförligt som möjligt beskriver på vilket sätt du motsvarar den profil vi söker. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vilka sökande som blir uttagna till första testerna baserat på det personliga brevet.
Utbildningskrav:
Brandmansutbildning, (SMO), räddningsinsats, GRIB eller motsvarande
Kunskapskrav:
Arbeta enligt och dela vår gemensamma värdegrund
Körkort B
För anställning hos oss krävs godkänt tjänstbarhetsintyg (utryckningstjänst, rök- och kemdykning samt vattendykning)
Rullbandstest: Åldersrelaterat
Vilja och intresse att utbilda sig till räddningsdykare
Vilja och intresse att utbilda sig till skepparePubliceringsdatum2025-09-19Övrig information
Nedanstående är områden där vi vill förstärka vår organisation. Beskriv tydligt inom vilket eller vilka av nedanstående du har erfarenhet och kunskap. Vi förbehåller oss rätten att göra första urvalet utifrån ditt personliga brev.
Teknisk kompetens och intresse
Erfarenhet av uppdrag inom totalförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap
Pedagogisk utbildning
God förmåga och intresse att utrycka sig i tal och skrift
Erfarenhet och intresse av att informera och utbilda inom vårt område både externt och internt.
God datorvana och kunskap så du med lätthet hanterar officepaket och motsvarande
Språkkunskaper
Tillsyn A
Körkort C Erfarenhet och kunskap om andra kulturer än vår svenska
Nautisk utbildning
Utbildning eller erfarenhet
inom ytlivräddning eller vattendykning
Annan relevant yrkeskunskap
Kompetenser
Personlig mognad
Flexibel
Uthållig
Samarbetsförmåga
Muntlig kommunikation
Serviceinriktad
Kreativ
De som går vidare från första urvalet bjuds in till en testdag 10 november som består av praktiska moment, information och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
