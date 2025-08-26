Brandman - deltid
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett övergripande ansvar för stadsplanering, bygg- och miljöfrågor, räddningstjänst samt myndighetsutövning inklusive tillsyn och kontroll av verksamheter i kommunen. Vi har som fokus att skapa en trygg, hållbar och attraktiv miljö för våra invånare. Med cirka 130 engagerade medarbetare fördelade på fem avdelningar arbetar vi för att utveckla och förbättra kommunens fysiska och sociala miljö genom innovativa och hållbara lösningar.
Räddningstjänsten söker två brandmän till deltidsstationen i Trelleborg
Arbetsplatsen
Räddningstjänsten i Trelleborgs kommun består av en heltidsorganisation och tre deltidsområden.
Heltidsorganisationen är bemannad dygnet runt med en styrkeledare och fyra brandmän på stationen, samt en insatsledare i beredskap. Sedan 2020 arbetar vi från en nybyggd brandstation, vilket ger dig möjlighet att arbeta på en modern arbetsplats med fokus på hälsa, arbetsmiljö och välmående för alla medarbetare.
Vi samarbetar med Vellinge och Skurups kommun enligt avtal och täcker ett område med drygt 90 000 invånare. Det innebär bland annat en gemensam administration och ledningsorganisation som är placerad i Trelleborg. Totalt är vi cirka 150 medarbetare, fördelade på heltidsstation, åtta RIB-stationer och administration.
Vi vill stärka vår styrka och söker nu två brandmän till vår deltidsstation i Trelleborg.
Följ gärna https://www.instagram.com/rtjtrelleborg?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
på Instagram eller https://www.facebook.com/profile.php?id=100088510404850
Dina arbetsuppgifter
Som deltidsbrandman är du en viktig del av samhällets trygghet och säkerhet. Uppdraget innebär att du, vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier, har beredskap och rycker ut när larmet går. I din roll kommer du ha beredskap var fjärde vecka. Du kan då kallas till många olika typer av insatser, till exempel bränder, trafikolyckor, sjukvårdslarm, medicinskt omhändertagande vid traumafall eller händelser där farliga ämnen är inblandade. Arbetet handlar ofta om att rädda liv, ge första hjälpen och att hjälpa människor i utsatta situationer.
Utöver utryckningar deltar du regelbundet i övningar och utbildningar för att hålla din kompetens aktuell och för att utvecklas i rollen. En central del av rollen är lagarbetet - du kommer att arbeta nära dina kollegor och tillsammans utgör ni en styrka som människor i samhället kan lita på.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänt rullbandstest, vilket Räddningstjänsten i Trelleborg kan hjälpa dig med. I rekryteringsprocessen ingår också anställningstester såsom simprov innehållande livräddningsmoment, höjdtest på 30 meter, fobitest med andningsapparat och arbetsprov.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen ska du delta på MSBs skola och utbildas i Grib 1, följt av Grib 2, utbildningen avslutas med internutbildning på två veckor. Under tiden utbildningen sker får du ersättning enligt avtal.
För anställning krävs att du ska kunna vara färdigklädd i släckbilen på brandstationen i Trelleborg inom fem minuter från larmet. Det innebär att du är boende inom ett upptagningsområde med mindre än 5 minuters inställelsetid till Trygghetenshus, västra ringvägen 112. Du har minst körkortsbehörighet B, behörighet C är meriterande.
Arbetet kan innehålla arbetspass med högt tempo och krävande arbetsinsats som gör att vi söker dig som är trygg i dig själv och en god lagspelare. Du har en positiv inställning och värderar öppenhet, respekt och ansvar Ersättning
