Brandingenjör/Brandinspektör
Gällivare kommun / Säkerhetsjobb / Gällivare Visa alla säkerhetsjobb i Gällivare
2026-04-24
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-24Beskrivning av verksamheten
Ingen dag är den andra lik på en brandstation i norra Sveriges inland. Vill du ha variation i arbetsuppgifterna och ta möjligheten att snabbt få tillämpa dina kunskaper inom skadeförebyggande- eller avhjälpande verksamhet, sök då detta jobb!
Det pågår stora industriella satsningar i norra Sverige och däribland i Gällivare kommun vilket innebär spännande utmaningar för räddningstjänsten i den dynamiska riskbilden vi befinner oss i. Räddningstjänsten Gällivare ingår räddningsledningssystemet Räddsam Nord med totalt 19 medlemskommuner som sträcker sig från Nordmaling i söder till Kiruna i norr där cirka 500 000 invånare lever och bor. Arbetsplatsen består av cirka 30 medarbetare. Till det tillkommer fem räddningsvärn och en avtalsansluten industribrandkår. Vi jobbar för ett tryggare och säkrare Gällivare!Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår både olycksförebyggande, insatsförberedande och skadeavhjälpande uppgifter. Exempel på arbetsuppgifter är komplexare tillsyn enligt LSO, tillsyn och tillståndsprövning enligt LBE, remisshantering utifrån PBL eller annan lagstiftning, olycksundersökning och insatsplanering. Du jobbar också med våra farliga verksamheter (2 kap. 4§ LSO) inom Gällivare kommun där du får möjligheten att fundera kring risker och insatsförberedelser för bland annat oxiderande produkter, flygmaskiner, gruvor med under- och ovanjordsverksamhet och vattenkraftdammar. Du ingår i räddningsavdelningens ledningsgrupp.
Om du bedöms ha lämplig kompetens och utifrån dina personliga egenskaper kan bemanning av insatsledarfunktion bli aktuellt. Du ansvarar för ett av räddningstjänstens verksamhetsområden inom vår totala verksamhet där du driver utveckling, följer upp och kvalitetssäkrar ditt område. Just nu söker vi en individ som utvecklar vårt arbete med lärande efter händelser för att sprida kunskap och erfarenhet lokalt och inom Räddsam Nord. Även olycksundersökningar ingår inom det verksamhetsområdet. Vi en intervju vill vi gärna veta vilket område inom räddningstjänstsfären som intresserar dig extra mycket. Samverkan inom kommunkoncernen men även i samverkanskonstellationer inom Räddsam Nord utgör en viktig del för att tillsammans driva verksamheten framåt inom samverkansområdet där du kan komma att ingå projekt- eller andra arbetsgrupper som tillsätts.Kvalifikationer
Din utbildning är brandingenjörsexamen med genomförd eller plan för att genomföra RUB eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är erfarenhet av arbete inom kommunal räddningstjänst, om du har arbetat med byggnadstekniskt brandskydd säkerhetsfrågor eller samhällsskydd. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet. Vi ser att du är ansvarstagande, kommunikativ och har ett öga för att se utvecklingsmöjligheter. Vi ser också att du har förmågan att jobba strukturerat från start till mål, goda samarbetsegenskaper och en kreativ ådra. Du ska ha god vana vid att formulera dig i både tal och text på svenska och engelska. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Tjänsten kräver att du har körkortsbehörighet B. Tjänsten kan innebära säkerhetsprövning.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till att växla semesterdagar till lediga dagar
Här kan du läsa mer om Gällivare kommun som arbetsgivare: https://gallivare.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete-/kommunen-som-arbetsgivare
Anställningsform/Arbetstid
Heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Grunden för tjänsten är dagtidstjänstgöring i kombination med beredskap i ledningsfunktion som insatsledare. Bedöms du lämplig utifrån din kompetens och personliga egenskaper för någon av de gemensamma ledningsfunktionerna inom Räddsam Nord kan tjänsten också komma att innefatta sådan kombinationstjänstgöring på sikt.Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas, lämna gärna löneanspråk i din ansökan.
Tillträde/Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Upplysningar
Är du intresserad eller har frågor om tjänsten kontakta
Räddningschef Frida Klarin, 0970-81 88 12 eller mailto:frida.klarin@gallivare.se
Fackliga företrädare
Vision
Sveriges Ingenjörer
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9873598