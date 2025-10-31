Brandingenjör
2025-10-31
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Brandingenjör - med möjlighet till tjänstgöring som Regional insatsledare (RIL)
Är du brandingenjör och söker ett spännande och omväxlande arbete?
Nerikes Brandkår söker nu dig som vill vara med och utveckla den operativa verksamheten med målet att skapa trygghet för både medarbetare och medborgare.
Kommunalförbundet Nerikes Brandkår är en av Sveriges större räddningstjänster med nio medlemskommuner, 28 brandstationer och cirka 500 medarbetare. Vår ambition är att bedriva en räddningstjänst som ligger i framkant - såväl operativt som olycksförebyggande.
Inom vårt insatsområde finns det mesta: universitet, tung kemisk industri, stora lager, gruvdrift, vattenanläggningar, universitetssjukhus, flygplats och mycket mer.
Vi befinner oss just nu i en spännande expansions- och utvecklingsfas. Ett operativt samarbete mellan Värmland, Dalarna och Örebro län (Räddningsregion Bergslagen) startade 2020 och i november 2023 stod den gemensamma ledningscentralen Seglet klar, där vi samverkar med Polisen och SOS Alarm. Våren 2026 kommer ytterligare en brandstation färdigställas och invigas i Örebro.
Nerikes Brandkår arbetar aktivt för att vara en jämlik och inkluderande arbetsplats. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Enheten Operativ planering
På enheten Operativ planering arbetar vi strategiskt för att räddningsinsatser ska genomföras effektivt och säkert.
Vi ansvarar för metod- och teknikutveckling, tar fram styrdokument för den utryckande verksamheten samt följer upp och utreder räddningsinsatser vid behov.
Enheten hanterar även remisser från myndigheter, stöttar verksamheter med insatsplanering och bidrar till utvecklingen av Räddningsregion Bergslagen (RRB).Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
I rollen som brandingenjör hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete med möjlighet att påverka och utvecklas. Du handlägger, utreder och projektleder ärenden av operativ karaktär, samverkar med andra myndigheter och organisationer samt stöttar enhetschefen i planering och uppföljning.
En viktig del av uppdraget är att utveckla, uppdatera och omvärldsbevaka operativa rutiner, riktlinjer samt följa upp genomförda insatser genom olycksutredning. Tjänsten kan i viss mån formas tillsammans med enhetschefen utifrån verksamhetens behov samt dina personliga kompetenser och erfarenheter.
Du samarbetar nära andra enheter i arbetet med den operativa utvecklingen och bidrar till erfarenhetsutbyte mellan enheter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Olycksutredning och utvärderingar av inträffade händelser och insatser
Planering av räddningsinsatser på Sevesoanläggningar och andra farliga verksamheter
Utveckling av räddningsledningssystem och dess funktioner
Deltagande i arbetsgrupper inom Räddningsregion Bergslagen (RRB)
Utbildningsinsatser inom ansvarsområden, både internt och externt
Säkerhetsskydd och civilt försvar
Möjlighet till operativ tjänst - Regional insatsledare (RIL).
Inom ramen för den operativa tjänsten finns även möjlighet att tjänstgöra som Regional insatsledare (RIL). Som RIL deltar du aktivt i att leda och samordna räddningsinsatser.
Vi ser mycket positivt på sökande som har, eller önskar utvecklas som RIL. Tjänstgöring som RIL erbjuder en stimulerande och utvecklande roll för dig som vill arbeta nära den operativa verkligheten och bidra till utvecklingen av ledningssystemet inom Räddningsregion Bergslagen.Kvalifikationer
För tjänsten krävs brandingenjörsexamen med MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB). Du innehar körkort klass B.
Det är önskvärt men inte ett krav att du har: Civilingenjörsexamen i riskhantering.
Utbildning i projektledning och olycksutredning.
Erfarenhet som brandingenjör inom kommunal räddningstjänst.
Erfarenhet av ledning av räddningsinsats, antingen i yttre (skadeområdesnära) eller inre (övergripande) ledningsfunktion.
Tjänstens kompetensprofil
Som person är du:
Resultatorienterad och målinriktad.
Strukturerad, noggrann och uthållig.
Serviceinriktad, lyhörd och samarbetsorienterad.
Kommunikativ, med god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att göras.
Anställningsform och tillträde Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Med anställning följer krigsplacering, vilket innebär att du kan kallas att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap inom totalförsvaret.Så ansöker du
Om du tror att du är rätt för denna tjänst ber vi dig skicka in en ansökan bestående av CV, examensbevis från utbildning/-ar och personligt brev, där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du tror att du skulle kunna bidra med.
Tillsättningen av tjänsten kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.
Ansökan skickas via epost till rekrytering@nerikesbrandkar.se
. Märk ansökan genom att skriva "Brandingenjör till Operativ planering" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23.
Varför välja Nerikes Brandkår?
Hos oss får du vara del av en organisation som satsar på utveckling, samverkan och trygghet - både för våra medarbetare och för samhället. I regionen med Örebro som största kommun finns möjlighet att bo centralt, lantligt, vid sjön eller i skog. Här erbjuds ett rikt utbud av friluftsliv, kultur, evenemang och god livskvalitet.
Vill du bidra till att forma framtidens räddningstjänst i en växande region - och samtidigt utvecklas i en roll med både strategiskt och operativt ansvar?
Ytterligare information
Albin Backes, 010-176 20 32.
Facklig företrädare nås via Nerikes Brandkårs växel, 010-176 20 00.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
