Brake Systems Test Engineer

Nexer Telescope AB / Datajobb / Lund
2025-09-14


We are looking for Test Engineers specializing in brake systems, with a particular emphasis on brake rig testing.

Scope:
Planning, preparing, executing, analyzing, and documenting brake rig tests in collaboration with our existing brake testing team.

Requirements:
Experience in brake testing
Experience in test rigs.

Good to have:
Experience with trucks

