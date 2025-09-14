Brake Systems Test Engineer
2025-09-14
We are looking for Test Engineers specializing in brake systems, with a particular emphasis on brake rig testing.
Scope:
Planning, preparing, executing, analyzing, and documenting brake rig tests in collaboration with our existing brake testing team.
Requirements:
Experience in brake testing
Experience in test rigs.
Good to have:
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
