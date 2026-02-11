Bovärd, vikarie
Skelleftebostäder AB / Fastighetsskötarjobb / Skellefteå Visa alla fastighetsskötarjobb i Skellefteå
2026-02-11
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skelleftebostäder AB i Skellefteå Publiceringsdatum2026-02-11Beskrivning
Vi söker flera bovärdar för sommarvikariat hos Skebo.
Här får du arbeta med relationsskapande service mot våra hyresgäster runt om i Skellefteå.
Som bovärd får du ett aktivt och omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. Du ingår i ett trevligt gäng engagerade kollegor som brinner för problemlösning och service.Dina arbetsuppgifter
Som bovärd är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att lösa serviceanmälningar på ett smart och effektivt vis samt ge god service till våra hyresgäster. Du kommer göra mindre bygg-, VVS och el-jobb men även samordna externa leverantörer till större arbeten. Förutom att vara ute hos våra hyresgäster ingår det även viss administration.
Tjänsterna utgår från Skellefteå, Bureå/Lövånger, Burträsk, Boliden, Kåge/Byske samt Skelleftehamn/Ursviken. Vänligen ange i din ansökan vilken/vilka orter du är intresserad av.
Omfattning: Heltid under perioden juni-augusti Arbetstid: Vardagar 07:00-16:00
Sista dag att ansöka är 2026-03-23Profil
Vi söker dig som kanske har en utbildning inom bygg, VVS eller el, alternativt förvärvat kunskaperna via arbetslivserfarenhet. Du gillar att arbeta med problemlösning och vi tror även att du har goda datorkunskaper då det ingår en del administration.
Eftersom tjänsterna innebär bilkörning till olika områden är B-körkort ett krav.
Vidare har du goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Har du ytterligare språkkunskaper ser vi det som meriterande.
Som person ser vi att du är en lagspelare med ett stort hjärta för service. Du tycker om att möta samt hjälpa människor och trivs med ett omväxlande arbete.
Du är flexibel, duktig på att prioritera och ser till att saker blir gjorda på ett självständigt vis.
Om Skebo
Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag och vi ligger i Sverigetopp vad gäller kundnöjdhet vilket vi självklart är väldigt stolta över. Vi lägger stort fokus på goda och nära relationer till våra hyresgäster och vill att de ska känna delaktighet i frågor som rör trygghet och trivsel. Skebo är en del av Allmännyttan och vi vill vara Skellefteås ledande samhällsbyggare där vi bidrar till bostadsförsörjning och stärker Skellefteås konkurrenskraft.
Varmt välkommen med din ansökan. Intervjuer kan ske löpande så skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skelleftebostäder AB
(org.nr 556060-4810) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Områdeschef
David Roslund 0910-736500 Jobbnummer
9737081