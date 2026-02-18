Borrkärnsarbetare
2026-02-18
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Då en av våra medarbetare går i pension efter sommaren söker vi nu dennes efterträdande.
Din roll:
Som borrkärnsarbetare hos oss på Boliden i Garpenberg bidrar du till att öka förståelsen för mineraliseringarna i Garpenberg, där du ansvarar för hantering av borrkärnorna från gruvans och prospekteringens omfattande undersökningsprogram. Dina primära arbetsuppgifter är provhantering i form av sågning och paketering av borrkärnsprover, provhantering, logistik av inkommande och utgående gods, inventering samt löpande uppdatering av lagersystem. Som borrkärnsarbetare bistår du även geologerna vid vissa arbetsmoment kopplat till borrkärnskartering. I denna roll arbetar du dagligen i flera olika datorsystem så vi ser gärna att du har systemvana samt en god kommunikativ förmåga. Vi söker dig som är positiv, lyhörd, har lätt för att samarbeta med andra samt är trygg i att ta ansvar. Med dessa egenskaper är du med och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du kommer att bli en del av ett väl sammansvetsat team där vi har roligt tillsammans och stöttar varandra i vardagen.
Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag ovan jord. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ditt team:
Du kommer ingå i sektionen långtidsplanering inom avdelningen Mine Geology Garpenberg där rapportering sker till chefgeologen. Teamet består av tre andra borrkärnsarbetare samt sex stycken gruvgeologer.
Dina arbetsuppgifter:
Sågning av borrkärnor
Provhantering
Logistik av inkommande och utgående gods.
Inventering av förråd
Löpande uppdatering av lagersystem
Kassering av borrkärnor
Ditt bidrag:
Gymnasieutbildning inom relevant område
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Truckutbildning samt erfarenhet av B-truck
Erfarenhet från lager-/förrådsarbete
Dator-/systemvana
Engelska i tal och skrift
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef, Johan Olsson via johan.olsson@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Emma Svensson via emma.svensson@boliden.com
.
Facklig information får du av Ulf Gustafsson, IF Metall, 0225-360 33.
Sista dag att ansöka är 8 mars 2026. Rekryteringen kan ske löpande så ansök redan idag!
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
