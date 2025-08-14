Bolagsjurist dataskydd
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Vi söker en Bolagsjurist med fokus på dataskydd som vill bidra till vår samhällsviktiga verksamhet och till energiomställningen!
Om rollen som Bolagsjurist
Juristteamet, som är en del av Finansavdelningen, är ett litet team som är rådgivare i en mängd skiftande juridiska frågor och arbetar tillsammans med många olika delar av verksamheten. I arbetet ingår att vara med och utveckla, driva och följa upp vårt dataskyddsarbete och compliancearbete i nära samarbete med verksamheten och ge råd och stöd för att möjliggöra en god efterlevnad av lagar, regler, interna policys och riktlinjer. Det innebär ett flertal kontaktytor både internt och externt.
I denna roll kommer du ha fokus på frågor kopplade till dataskydd och corporate compliancefrågor inom främst, anti-korruption och vår uppförandekod. Du kommer också att vara Ellevios dataskyddsombud. Du förväntas utveckla och driva vårt arbete inom dataskydd och compliance genom att på ett engagerat och inspirerande sätt utbilda verksamheten inom aktuella frågor. Du kommer också vara den som upprättar policies och instruktioner samt skapar mallar och rutiner för att det ska vara lätt att göra rätt. Beroende på dina intressen och verksamhetens behov kan arbete inom andra rättsområden också vara aktuellt.
Du rapportera till chefsjuristen och är placerad på vårt huvudkontor på Valhallavägen, helt nära Gärdet, med närhet till både bra kommunikationer och fina grönområden.
Vi erbjuder dig en stimulerande tjänst med varierande arbetsuppgifter i en samhällsviktig verksamhet!
Vem är du?
För att du ska passa och trivas i rollen som bolagsjurist hos oss behöver du vara strukturerad, självgående och initiativtagande samtidigt som du tycker om och är bra på att lösa problem samt ge råd och stöd. En god kommunikativ förmåga i kombination med gott omdöme och integritet är centralt då mycket av ditt arbete bygger på samverkan och interaktion med andra internt och även externt.
Vi söker dig som är utbildad jurist och som efter examen har arbetat några år på advokatbyrå, bolag, kommun eller myndighet, gärna med fokus på frågor inom dataskydd. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta som dataskyddsombud, men viktigast är att du har erfarenhet av att arbeta med dataskydd och även compliance, har ett genuint intresse för frågorna och är villig att lära dig mer.
Vi har affärsrelationer på både svenska och engelska och vårt styrelsespråk är engelska så det är viktigt att du kommunicerar obehindrat på båda språken i såväl tal som skrift.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi 2025 blivit utnämnda till Karriärföretag för femte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, och vi utbildar alla anställda i kollektiv intelligens för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
Vi erbjuder dessutom flexibel arbetstid och, i dialog med din närmsta chef, möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Om du vill ta reda på mer:
Bra för dig att veta!
Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka då in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 14 september. Vi avser att tillsätta tjänsten så snart vi hittar en bra match.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Erika Abrahamsson på erika.abrahamsson@ellevio.se
eller på tel. 072-530 76 78. Vid frågor gällande ansökningsprocessen kontakta vår rekryterare Fatou Thunblad på fatou.thunblad@ellevio.se
. I rekryteringsprocessen kan case och/eller tester ingå som ett komplement till intervjuer för att förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser.
Då vi är en samhällskritisk verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Ersättning
