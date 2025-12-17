Bolagsekonom
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Nu rekryterar vi bolagsekonom!
Trollhättans Stad söker nu en bolagsekonom, en nyinrättad tjänst, som ska jobba med kommunkoncernens ekonomi samt även avtalsbunden verksamhet.
Du tillhör ekonomikontoret och jobbar tätt ihop med stadsdirektören tillika VD Stadshus AB samt med medarbetarna på ekonomikontoret.
Ekonomikontoret är en del av kommunstyrelsens förvaltning och biträder kommunstyrelsen inom sitt ansvarsområde.Publiceringsdatum2025-12-17Beskrivning
Bolagsekonom är en nyinrättad tjänst med placering på ekonomikontoret och som kommer huvudsakligen ha följande ansvarsområden:
Cirka 50 procent av tjänsten är följande:
• Ekonomisk uppföljning, budget och bokslut/årsredovisning samt löpande ekonomiska frågor, bolagsfrågor för Trollhättan Stadshus AB - moderbolaget och stadshuskoncernen.
• Vara delaktig och backup i arbetet med koncernbokslutet och koncernens delårsbokslut per 31 augusti.
• Medverka i och utveckla arbetet med långtidsscenario för koncernen.
• Medverka till utveckling av koncernbokslut och koncernens delårsbokslut.
Cirka 50 procent av tjänsten innefattar:
• Löpande uppföljning av uppdragsavtal inom avtalsbunden verksamhet, bland annat gentemot Folkets Hus, KB Älvhögsborg, Visit AB, Centrumföreningen, Innovatum och Saab bilmuseum.
• Budget, bokslut och ekonomisk uppföljning kopplat till controlleransvaret gentemot samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden
Vem söker vi?
Som bolagsekonom har du en central och viktig roll och fungerar som stöd i kommunkoncernens och kommunens övergripande budget-, uppföljnings- och redovisningsprocess.
Du arbetar nära stadsdirektör, chefer och övriga medarbetare på ekonomikontoret.
Vi söker dig som har ekonomisk examen från högskola eller universitet och minst fem års relevant arbetslivserfarenhet inom redovisning eller ekonomistyrning. Erfarenhet från offentlig sektor är ett plus men inget krav - viktigast är att du är nyfiken, engagerad och vill vara med och bidra till vår utveckling.
För att lyckas i rollen har du ett konsultativt arbetssätt, god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa goda relationer. Du arbetar med ett helhetsperspektiv, är drivande och tar gärna dig an nya arbetsuppgifter.
Eftersom rollen är bred och varierad behöver du arbeta strukturerat och självständigt, med god förmåga att planera och driva ditt arbete framåt inom givna tidsramar. Arbetet präglas av perioder med intensiva arbetstoppar och deadlines, vilket ställer krav på din förmåga att göra prioriteringar och hantera flera uppgifter samtidigt.
Du har en god pedagogisk förmåga och kan förklara ekonomi på ett enkelt och tydligt sätt. Du är noggrann, ansvarsfull samt har högt ställda mål på ditt eget arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
