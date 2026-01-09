Bokningskoordinator, röntgen - bild och funktionsmedicinskt centrum
2026-01-09
Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vid bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska Sjukhuset arbetar vi med avancerad MRT-, datortomografi -, ultraljuds- och konventionell radiologisk diagnostik samt avancerad interventionsdiagnostik och behandling. Verksamheten bedrivs såväl akut som planerad och vi bemannar hela dygnet.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en bokningskoordinator som positivt och aktivt vill vara med att påverka utvecklingen inom bild- och funktionsmedicin. Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av bokning och hantering av konventionella remisser. Du arbetar i vårt interna system WIM men använder även andra system såsom journalsystemet Cosmic. En stor del av arbetet innefattar koordinering med remitterande avdelningar och du kommer att ha ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier inom vår verksamhet. Du har i stor omfattning direktkontakt med patienten per telefon och 1177.
Du är en viktig länk i flödet för hela BFC och ansvarar även för olika kringuppgifter som t.ex. kallelser och telefonservice. Du kommer att ingå i en grupp med totalt 10 koordinatorer.
Vi ser helst att du är röntgensjuksköterska. Du har god teknisk kunskap och erfarenhet av att hantera telefonköer. Du har god kännedom om olika typer av undersökningar och är van användare av bokningssystem. Som person är du noggrann, strukturerad, kommunikativ och serviceinriktad. Ett bra bemötande är av största vikt.
Din kompetens
Du är trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Rollen kräver att du har lugn och hanterar stress eller pressade situationer bra och fokuserar på rätt saker.
Struktur är viktigt och du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar.
Vi erbjuder
Vikariat från 1 januari 2026 till 30 juni 2026 med trolig förlängning.
100% med tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer?
Avdelningschef Ann Engström Pirilä, 018-6114718
Fackliga organisationer nås via växel, 018-611 00 00.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
