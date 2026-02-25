Bokföringskontorist
Gottskär Food AB / Redovisningsekonomjobb / Kungsbacka
2026-02-25
Gottskär Food AB i Kungsbacka
Gottskär Food AB är ett litet men växande företag i Hede i Kungsbacka. VI tillverkar veganska och glutenfria fikabröd som säljs runt om i Norden.
Vi söker någon som kan ta hand om vår bokföring, lönekörningar och moms och kanske bokslut .
Arbetsuppgifterna är ganska lika så när man har kommit in i dom så blir det ganska enkelt.
Vi jobbar i Fortnox idag.
Vi söker någon med gedigen erfarenhet och som är intresserad av att arbeta deltid. Vi tror att en arbetsdag i veckan skulle kunna fungera bra
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Per mail
E-post: mats@coaties.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gottskär Food AB
(org.nr 556599-7557)
Arendalsvägen 33E (visa karta
)
434 39 KUNGSBACKA Arbetsplats
Gottskär Food AB Jobbnummer
9764172