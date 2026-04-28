Boendevärd och -administratör
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till Sveriges försvarsförmåga? Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa. Vi står inför stora förändringar och söker dig som vill vara en del av vår tillväxtresa!
Utbildningsavdelningen, Artilleriets stridsskola (ArtSS)
Som boendevärd och administratör kommer du tillhöra Artilleriets stridsskola (ArtSS) och utbildningsavdelningen, vilka ansvarar för grundläggande utbildning av officerare, reservofficerare och specialistofficerare inom funktionen indirekt bekämpning. Utöver grundläggande officersutbildning ansvarar utbildningsavdelningen även för kompetensutveckling inom funktionen indirekt bekämpning inom hela Försvarsmakten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina uppgifter kommer i första hand handla om att hantera våra elevers boenden i olika former. Detta innebär både administration av bostäderna, kontakt mot hyresvärd och materielhantering relaterat till boendena, till exempel inköp och hantering av förbrukningsvaror och ansvar för bostädernas nycklar. Du kommer också vara ett allmänt administrativt och logistiskt stöd till våra elever, våra chefer och vår utbildningsadjutant.
För att kunna uppfylla Försvarsmaktens krav på fysisk standard ingår fysisk träning som en del av dina arbetsuppgifter.
Exempel på uppgifter du löser:
- Administration avseende dokumention kring elevboenden (kontrakt, rutiner, styrningar boenden mm).
- Administration vid inflyttning och utflyttning (exempelvis kontroll städning, hyreskontrakt, nyckelhantering).
- Hantera felanmälan på bostäder gentemot hyresvärdar.
- Påfyllnad av förbrukningsmateriel i bostäderna (exempelvis städmateriel, toapapper mm).
- Rondera elevbostäderna för kontroll av allmänna utrymmen.
- Deltager i avdelningens olika typer av möten som avdelningsrapport.
- Byggnadsansvarig för våra kontorslokaler på Försvarsmaktens område (exempelvis nyckelhantering, deltagande i skyddsronder, hantering av förbrukningsmateriel och felanmälan).
- Beställa och hämta materiel för utbildning, exemelvis kartor och förbrukningsmateriel.
Kvalifikationer
• Lägst gymnasieexamen, eller motsvarande.
• God kunskap i Officepaketet.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• B-Körkort. Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som boendevärd och administratör är du en serviceinriktad, självgående, noggrann och ansvarstagande person. Du måste kunna hantera både den administrativa delen så väl som den mer praktiska delen av jobbet. Du förväntas ha förmågan att hantera flera olika uppgifter och självständigt lösa dem, stundtals under tidspress. Du är en positiv person som tycker om att jobba med andra människor och inser att lagarbete är vägen till framgång. Om du gillar att ta egna initiativ och driva arbetet på ett självständigt och prestigelöst sätt så kommer du till rätt plats.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Värnplikt eller grundläggande militär utbildning.
• Erfarenhet av system i SAP-miljö och andra administrativa system. Övrig information
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: enligt överrenskommelse
Arbetstid: främst dagtid 07.30-16.30, men kvälls- och helgjobb kan förekomma. Internutbildning och resor förekommer.
Tjänsten är civil och innebär en krigsplacering.
Kontaktuppgifter
Anders Jarblad 070-2452753
Fackliga företrädare nås via växeln, 010-82 34 800
Ordförande SEKO Försvar Boden: Susanne Thunberg
Ledamot Försvarsförbundet Boden: Annelie Forshage
Ordförande SACO-S: Björn Astermo
Ordförande Fackklubben Artilleristerna: Janne Almgren Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-17. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är intresserad och lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Bodens Artilleriregemente, A 8, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens förmåga att upptäcka och träffa mål på långa avstånd och med hög precision. A 8 har funktionsansvar för CAS (Close Air Support) - att leda flygunderstöd mot markmål samt för vädertjänsten inom Armén i Försvarsmakten. Strid i vintermiljö är en särskild kompetens för förbandet i Boden.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
