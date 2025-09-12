Boendestödjare till A-team 1
2025-09-12
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som boendestödjare på Stödenhet 1, A-team, som är en arbetsgrupp som arbetar med stöd till vuxna personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i ordinärt boende.
A-team 1 utgår från Arabygatan i Växjö och i vårt arbete möter vi individer med olika behov av pedagogiska och sociala stödinsatser. Vi har i uppdrag att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv och har en bred kunskap kring psykiska funktionsnedsättningar. Vårt arbete utgår alltid från erfarenhet och omtanke.
Som boendestödjare kommer du arbeta mestadels självständigt men även tillsammans med kollegor för att ge stöd till personer med psykisk- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Stödet utformas och planeras individuellt tillsammans med individen. Insatserna är av såväl praktisk- som pedagogisk karaktär och utförs i hemmet och närmiljön. Du är en social kontakt som skapar trygghet genom ditt bemötande. I arbetsuppgifterna ingår även stöd i hushållssysslor samt att delta på fritidsaktiviteter, till exempel träna på gym.
Vi hoppas att du tillsammans med oss vill medverka till att skapa värden och höja livskvalitén för den enskilde individen.
Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från vård- och omsorgsprogrammet, barn och fritidsprogrammet eller annan likvärdig utbildning om 200 yrkeshögskolepoäng eller 120 högskolepoäng. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, har kunskap och erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande samt att hantera utåtagerande situationer. Du har även god kännedom om det svenska samhället och dess olika funktioner.
Som person är du flexibel, lyhörd, bemöter andra med värme och respekt samt trivs i en roll där ditt arbete bidrar till andras välbefinnande. Du måste kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och samtidigt kunna samarbeta med övriga personalgruppen mot gemensamma mål. Vi ser också att du har goda kunskaper i svenska språket och datorvana.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav och du behöver även kunna cykla.
En ansökan till oss inkluderar ett utdrag ur belastningsregistret. Beställningen görs på polisens webbsida.
Vi granskar ansökningar löpande och rekryterar kontinuerligt under ansökningstiden.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
Växjö kommun, Arbete och välfärd

Kontakt
Enhetschef
Emma Andersson emma.andersson@vaxjo.se 0470-41967 Jobbnummer
9505640