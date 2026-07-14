Boendestödjare / Reception
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2026-07-14
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Boendestödjare till Krinolinen – Gör skillnad varje dag
Vill du vara med och skapa trygghet, struktur och framtidstro för människor som vill förändra sina liv?
Primagruppen är en idéburen organisation som arbetar med rehabilitering för personer med beroendeproblematik, psykisk ohälsa och social utsatthet. Vårt arbete bygger på övertygelsen att människor kan förändra sina liv när de möts med respekt, tydlighet och professionellt stöd.
Nu söker vi engagerade boendestödjare som vill vara en viktig del av vårt team på Krinolinen, ett av Stockholms största stödboenden.
Om Krinolinen
Krinolinen är ett nyktert och drogfritt stödboende med plats för cirka 64 kvinnor, män och par.
Hos oss erbjuds de boende en trygg miljö där struktur, gemenskap och delaktighet är en naturlig del av vardagen. Genom boende, sysselsättning och individuellt stöd arbetar vi tillsammans för att skapa förutsättningar för ett självständigt och hållbart liv.
Ingen dag är den andra lik – och det är just det som gör arbetet både utvecklande och meningsfullt.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som boendestödjare arbetar du nära de boende och är en viktig person i deras vardag.
Du motiverar, vägleder och stöttar människor i deras rehabiliteringsprocess samtidigt som du bidrar till en trygg och strukturerad boendemiljö.
Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor, socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra samverkansparter.Arbetsuppgifter
Ge individuellt stöd utifrån genomförandeplaner.
Motivera och vägleda de boende i deras rehabilitering.
Stödja de boende i vardagsstruktur, ADL och social träning.
Dokumentera enligt Socialtjänstlagen och verksamhetens rutiner.
Delta i planering, uppföljning och kvalitetsarbete.
Samverka med socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.
Bidra till en trygg, säker och drogfri boendemiljö.
Vi söker dig som
Du har ett genuint engagemang för människor och tror på varje människas möjlighet att utvecklas.
Du är trygg, lyhörd och professionell i ditt bemötande och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och kan behålla lugnet även när tempot är högt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning med social inriktning, exempelvis:
behandlingspedagog,
socialpedagog,
behandlingsassistent,
undersköterska med inriktning psykiatri/beroende,
eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom stödboende, HVB, beroendevård, socialpsykiatri eller annan likvärdig verksamhet.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
God datorvana.
B-körkort är meriterande.
Meriterande
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av:
beroendeproblematik och samsjuklighet,
psykisk ohälsa,
Motiverande samtal (MI),
Återfallsprevention,
CRA/A-CRA,
lågaffektivt bemötande,
social dokumentation,
arbete enligt genomförandeplan.
Därför ska du välja Primagruppen
Hos oss får du mer än ett arbete – du får möjlighet att göra verklig skillnad.
Vi erbjuder:
ett meningsfullt arbete där du bidrar till människors återhämtning och utveckling,
engagerade och kunniga kollegor,
en stabil och värderingsstyrd organisation,
introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling,
möjlighet att påverka och utveckla verksamheten,
en arbetsplats där respekt, delaktighet och kvalitet genomsyrar allt vi gör.
Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och skapa framtidstro, trygghet och nya möjligheter för människor som behöver stöd på vägen mot ett självständigt liv?
Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: info@primagruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Boendestöd Krinolinen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Gruppen
Fredrika Bremers Gata 33 (visa karta
)
129 50 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Krinolinen Stödboende Jobbnummer
10002899