Boendestödjare
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2026-08-03
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
7 plats(er).
Som boendestödjare får du möjlighet att göra skillnad för människor så att de kan uppnå ökad självständighet i sitt hem, i sociala sammanhang och i sin sysselsättning. Hos oss får du jobba i ett team där kommunikation och samarbete är viktigt i det dagliga arbetet.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som boendestödjare vägleder du personer i deras vardag genom praktisk färdighetsträning i hemmet, i samhället och på fritiden. Stödet kan handla om att skapa struktur och rutiner, stärka sociala kontakter samt ge pedagogiskt stöd i olika vardagssituationer. Uppdraget är motiverande och coachande där du stöttar individen att utveckla egna strategier och resurser för ett mer självständigt liv. Du kan behöva utföra praktiskt hushållsarbete i hemmet tillsammans med den enskilde och tillfälligtvis, vid sämre mående, även praktiskt utföra sysslor åt personen.
Du arbetar självständigt i den enskildes hem och har vid behov kontakt med viktiga personer i personens nätverk. Arbetet innebär samtidigt ett nära samarbete med kollegor, samordnare, biståndshandläggare och andra professioner för att insatsen ska hålla hög kvalitet.
I rollen arbetar du processinriktat och följer kontinuerligt upp mål och delmål i genomförandeplanen som tas fram tillsammans med individen utifrån biståndsbeslut och behov. Genom ett strukturerat arbetssätt bidrar du till att personen kan öka sin självständighet i hemmet, i sociala sammanhang och i arbete, studier eller annan sysselsättning. Teamets samarbete är avgörande för att individen ska nå sina mål.
Boendestödet vänder sig till vuxna personer (18 - ca 75 år) med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du blir en del av en verksamhet med tydliga rutiner, etablerade arbetssätt och god samverkan.
Vi söker nu flera tillsvidaretjänster till våra 3 kontor runt om i Uppsala. Det innebär att du kommer att utgå från ett av våra kontor, antingen norra, södra eller östra sidan av staden.
Tjänsten är främst förlagd till dagtid måndag–fredag. Du behöver även kunna arbeta 1–2 kvällar per vecka och viss helgtjänstgöring kan förekomma, som mest var fjärde helg.
Kvalifikationer
Omvårdnadsprogram med inriktning psykiatri, eller socialt behandlingsarbete, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Erfarenhet av att arbeta med människor med psykisk funktionsvariation.
Erfarenhet av liknande självständigt arbete.
Erfarenhet av teamarbete.
Goda IT-kunskaper.
Förmåga att cykla och resa med buss.
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har B-körkort samt om du har kunskap och erfarenhet inom MI (Motiverande samtal), VoSS (Vård- och stödsamordning) eller annan systemteoretisk utbildning.
Vi söker dig som tar egna initiativ och själv driver arbetet framåt för att nå resultat. Du samarbetar bra med andra, lyssnar på deras synpunkter och kommunicerar på ett tydligt och respektfullt sätt. Du är bra på att förstå andra människors situation och perspektiv. Vidare har du också lätt för att förklara och anpassa information efter den person du möter, eftersom du förstår att människor lär sig och tar till sig kunskap på olika sätt. Sist men inte minst arbetar du strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du håller deadlines och ser till att uppgifter blir klara i tid.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Diana Gustafsson, verksamhetschef, 018-727 61 31.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 80 18.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd Kontakt
Verksamhetschef
Diana Gustafsson +46187276131 Jobbnummer
10018413