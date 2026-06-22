Boendestödjare
Stiftelsen Shis Bostäder / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-06-22
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Vill du arbeta med ett viktigt samhällsuppdrag där du stöttar människor i boende med stöd?
SHIS Bostäder söker nu en Boendestödjare som har stort engagemang för arbete med människor som befinner sig i utsatthet. I denna roll blir du del av Bo1 Farsta – en innovativ verksamhet där SHIS och socialtjänsten tillsammans arbetar för att skapa trygghet, stabilitet och långsiktiga vägar ur hemlöshet.
Tillsammans ska vi fullfölja vårt gemensamma uppdrag att möjliggöra för våra hyresgäster att få nyckeln till sin egen dörr.
Anställning- och arbetsbeskrivning
Anställningen är en Tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Din primära arbetsplats kommer att vara i Farsta. I rollen som Boendestödjare på SHIS kan andra arbetsplatser bli aktuella.
Uppdraget som Boendestödjare på Bo1 i Farsta
För just denna tjänst består målgruppen av ensamstående personer med skadligt bruk och beroende som bedöms kunna bo självständigt med stöd.
Verksamheten inleddes som ett pilotprojekt och klassas nu som så pass lyckat att det blir till en permanent del av Stockholms stads arbete för att motverka hemlöshet.
Ditt uppdrag är att utifrån beställningen från socialtjänst, stadsdelsförvaltningar eller socialförvaltningen, svara på beställningen genom en genomförandeplan och tillsammans med hyresgästen arbeta mot beställaren och den enskildes mål med insatsen boendestöd. I arbetet arbetar du tillsammans med en med arbetare från stadens socialtjänst som har sin arbetsplats förlagd till BO 1 i Farsta.
Insatsen du ger syftar till att stärka hyresgästens egna förmågan med målet att hjälpa denne vidare ut på ordinarie bostadsmarknad.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Arbetet som boendestödjare kan innehålla vardagligt stöd i hemmet, stötta i hur man lever med skyddade personuppgifter, stötta den enskildes förmåga att skapa struktur och rutiner, hjälpa till med myndighetskontakter och bryta social isolering.
Ibland är stödet praktiskt beroende på den enskildes aktuella behov, exempel på insatser kan vara:
att följa och stötta hyresgäster i det dagliga livet och hjälpa till i kontakter med arbete, skola med mera
att stötta hyresgästen i sysslor rörande att sköta och planera sin vardagsekonomi
att ta initiativ till och samordna vårdkontakter och myndighetskontakter vid behov.
I arbetet ingår även löpande administration i form av journalföring, genomförandeplaner, kontraktsskrivning, administration i samband med vidareflytt, inhämta handlingar och intyg, följa upp att hyresgäster sköter hyresinbetalningar mm.
Du kommer arbeta i verksamhetssystemet Alfa eCare Welfare och dokumentera utifrån socialtjänstlagen.Kvalifikationer
För denna roll behöver du bland annat ha en god samhällsorientering, erfarenhet av socialt arbete och erfarenhet från arbete med att koordinera kontakter mellan samhällets olika instanser och myndigheter (skatteverket, socialtjänst, polis mm.).
Sammantaget söker vi dig som har:
avslutad gymnasial utbildning inom samhällsvetenskap, vård och omsorg
vidareutbildning som beteendevetare, socialpedagog eller motsvarande
erfarenhet av arbete med målgruppen och arbete med social inriktning
erfarenhet av pedagogiskt arbete
kunskap om dokumentationskrav och journalföring i enlighet med socialtjänstlagen
erfarenhet av att ha jobbat inom eller samverkat med socialtjänst eller offentlig sektor
dokumenterad kunskap inom MI (motiverande samtal)
datorvana och systemvana (Officepaketet)
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
dokumenterad kunskap inom ESL (ett självständigt liv)
erfarenhet av arbete med tillämpning av socialtjänstlagen
kunskap om eller arbetat med lågaffektivt bemötande eller likvärdiga metoder
språkkunskap utöver svenska och engelska
förståelse för HBTQI+ -frågor.
Personliga förmågor och sociala egenskaper
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är du självständig, vet när du ska agera och tar ansvar, samtidigt som du tycker om att samarbeta med andra.
En stor del av arbetet består av att samarbeta med våra uppdragsgivare, Stadsdelsförvaltningarna, vilket medför krav på att du är kommunikativ och strukturerad i din administration.
Det är viktigt att du är trygg i dig själv och kan anpassa arbetssätt efter situationen. Du måste även vara beredd att ständigt lära nytt och utveckla verksamheten.
Rekryteringsprocessen och SHIS erbjudande
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
I rekryteringsprocessen ska du vara beredd på att uppvisa underlag som intygar nedan:
Rätten att arbeta i Sverige
Din utbildning och rollens krav på dokumenterad erfarenhet
Utdrag ur belastningsregistret, uppvisas endast innan anställning
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
SHIS tillämpar en individuell och differentierad lönesättning enligt kollektivavtalet BÖK Fastigheter.
SHIS har nolltolerans mot missbruk av alkohol eller bruk av droger.
Förmåner
Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
Företagshälsovård
Förskottssemester
Föräldralön
Semesterväxling
Tjänstepension
Utbildning och kompetensutveckling
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ansökningshandlingar hanteras enbart i rekryteringssystemet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Shis Bostäder
, http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Farstavägen 68 (visa karta
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123 34 FARSTA Arbetsplats
Shis Bostäder Kontakt
TF Sektionschef
Marie Olsson marie.olsson@shis.se Jobbnummer
9971742