Boendestödjare
2026-01-28
Vi är ett företag som har en hundraårig vårdtradition bakom oss och utvecklat ett gott rykte att med hög kvalitet möta och stödja varje enskild individ att använda och utveckla sina resurser. Fogdaröd är en ekonomisk förening som drivs utan enskilt vinstintresse. Istället drivs vi av ett engagemang att bedriva en omsorg och en vård som vi alla kan vara stolta över.
Vi söker boendestödjare till vårt stödboende för vuxna över 21 år med beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller socialt nedbrytande beteenden. Vi tar även emot personer i substitutionsbehandling (LARO). Verksamheten är drogfri och vi arbetar med att stärka individers självständighet, skapa struktur i vardagen och stötta till en meningsfull och drogfri livsstil. Boendet ligger i ett charmigt hus med plats för fem personer och bemannas dygnet runt. Som boendestödjare är du kontaktperson, stöttar i vardagliga sysslor, dokumenterar insatser och samarbetar med myndigheter, vård och andra aktörer. Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, behandlingspedagogik eller liknande, samt erfarenhet av arbete med beroendeproblematik, psykiatri eller socialt stöd. B-körkort är ett krav. Meriterande är kunskap inom KBT, MI eller lågaffektivt bemötande. Som person är du trygg, empatisk, flexibel och lösningsfokuserad. Tjänsten innebär schemalagd arbetstid dag, kväll och helg inklusive sovande jour. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: adreas.nilsson@fogdarod.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stödboende". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Fogdaröd omsorg, vård & skola upa ek. för.
Norra Fogdarödsvägen 8 (visa karta
)
243 93 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fogdaröd omsorg, vård och skola Kontakt
Områdeschef
Niclas Malmström niclas.malmstrom@fogdarod.se 0738489115 Jobbnummer
9709891