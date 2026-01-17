Boendestödjare
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Eskilstuna Visa alla vårdarjobb i Eskilstuna
2026-01-17
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna
Vill du vara med och skapa en bättre vardag för våra brukare inom LSS? Vi söker fyra engagerade boendestödjare med kompetens som undersköterska.
Inom LSS arbetar vi med individuellt stöd i vardagen till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi skapar förutsättningar och verktyg för en meningsfull och trygg vardag för våra brukare. Deras behov och vilja står i fokus och du jobbar i deras hemmiljö.
Våra arbetsplatser är Ekbacken, Kjulavägen och Bynäsvägen. Gemensamt för dessa boenden är att du som Boendestödjare tillsammans med dina kollegor jobbar med vuxna brukare. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp och på samtliga gruppboende finns det personal- och gemensamhetsutrymme. Till dessa boenden finns bra bussförbindelser och möjlighet att vistas utomhus i form av gemensam uteplats och trädgård. Vi söker nu personal till Bynäsvägen.
Bynäsvägen är belägen i villaområdet Mesta som ligger ca 5 kilometer ifrån Eskilstunas centrum. I närområdet finns fina promenadvägar i närhet till naturen. Boendet består av 6 lägenheter i markplan. På Bynäsvägen bedrives arbete och aktivitet och flera brukare har stort fysiskt stödbehov, och behov av alternativt kommunikationsstöd AKK. Stöd med lyft förekommer. Bemanningen är i stort sett alltid 4 personal dagtid och en vaken nattpersonal.Publiceringsdatum2026-01-17Arbetsuppgifter
Som boendestödjare med kompetens som undersköterska arbetar du i brukarens hem tillsammans med personen och stöttar i vardagen inom samtliga livsområden. Du ger stöd och är involverad i rehab och hälso-och sjukvård där det finns en väletablerad teamsamverkan. Med ditt engagemang och kompetens hjälper du våra brukare att utvecklas och skapa en meningsfull tillvaro. Du arbetar nära brukaren i deras vardag och stödjer dem i aktiviteter både i och utanför hemmet med utgångspunkt i deras behov och intresse. Med hjälp av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd är vårt mål att bidra till ökad självständighet, bättre tillvaro och hälsa. Arbetet innebär att du arbetar vardagar, kvällar och helger.I arbetet behöver du vara intresserad av att lära dig förstå och reflektera över varför brukarna agerar och fungerar i olika situationer. Du samverkar med närstående, andra yrkesroller och nätverk kring brukaren. Medicindelegering är en del av arbetet. Du arbetar utifrån ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) och följer gällande lagar, riktlinjer och rutiner. Tunga lyft är en del av vardagen och du behöver vara beredd på det. Vi erbjuder ett meningsfullt och varierat arbete där du gör skillnad varje dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en undersköterskeutbildning. Du har även erfarenhet och stort intresse för vår målgrupp med funktionsvariationer och multisjukdomar. Det ingår tunga lyft så du behöver vara fysik stark för att kunna hantera arbetet, även om hjälpmedel finns. Du har erfarenhet av medicindeligering och vana att dokumentera. Det ingår i arbetet att åka och bada med brukarna i badhus och du behöver därför vara simkunnig och inte klor- allergiker. Vi ställer krav på god svenska i tal och skrift för att kunna kommunicera väl, hantera dokumentationen och delegeringen rätt. Om du har en PFA- utbildning är det meriterande för tjänsten. Om du har utbildning i lyfttekniker ser vi det som positivt. Du samarbetar med kollegor och samverkar med interna och externa aktörer och du ska därför vara bra på att bygga relationer i arbetet. Du har ett brukarfokus, är lyhörd och flexibel och kan vara nytänkande. Du värdesätter ett gott samarbete och ser utveckling och förbättring som naturliga delar i ditt dagliga arbete. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt och känner dig trygg i rollen som undersköterska. Du har ett positivt synsätt och en förmåga att se helheten i ditt arbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252731". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Therese Linde therese.linde@eskilstuna.se Jobbnummer
9689936