Boendesamordnare
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje / Administratörsjobb / Norrtälje Visa alla administratörsjobb i Norrtälje
2026-07-13
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er). Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du jobbar med boendesamordning, där du i uppdraget ansvarar för att söka boende och andra insatser för de individer som fått insatser enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Denna tjänst är i huvudsak inriktad mot målgrupp Äldre, men kommer även att arbeta mot våra andra målgrupper socialpsykiatri och LSS vid behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom boendesamordningen kommer att vara att erbjuda enskild plats inom Sjukvård och omsorgs egenregiverksamhet och upphandlade verksamheter samt att avropa mot ramavtal eller vid behov direktupphandla plats. I uppdraget som boendesamordnare är du länken mellan beslut och verkställighet och säkerställer en effektiv och kvalitativ process där rätt placering går till rätt person i rätt tid. Uppdraget innebär också att du arbetar med administrativa arbetsuppgifter, såsom exempelvis resebeställningar och fakturahantering. Uppdraget är serviceinriktad och innebär att du behöver ha kontakter med både enskilda, leverantörer och andra
samverkanspartners. I uppdraget som boendesamordnare sker ett nära samarbete med övriga boendesamordnare, enhetschef, handläggare, invånare, anhöriga, privata aktörer, och olika yrkesprofessioner inom flera verksamhetsområden på förvaltningen. Du kommer att arbeta under ett tillitsfullt ledarskap där du tycker om att ta ansvar och bolla idéer med kollegor, enhetschefer och avdelningschef. Vi delar med oss av erfarenheter och hjälps åt i vårt gemensamma uppdrag. Vi utgår ifrån att du har en positiv och lösningsfokuserad attityd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har motsvarande högskoleutbildning. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och personliga lämplighet för tjänsten. Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, har en utmärkt känsla för service samt är en riktig lagspelare. Du arbetar noggrant, självständigt och strukturerat. Du har en god administrativ förmåga och tar ansvar för att uppgifterna blir gjorda på rätt sätt. Du har också en förmåga att se möjligheter till eventuella effektiviseringar och förbättringar i arbetssätten. Du har stor datavana och behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Då Norrtälje kommun är finskt förvaltningsområde ser vi positivt på om du behärskar det finska språket. Det är även positivt om du behärskar något av de övriga minoritetsspråken.
Om arbetsplatsen
Sjukvård och Omsorg i Norrtälje värnar om medarbetarna och en god arbetsmiljö. I Sjukvård och omsorgs värdegrund Tillit, Öppenhet och Pålitlighet, läggs grunden för allas lika värde. Vi hoppas att du som söker känner igen dig i vår värdegrund och vision, och vill vara med att fortsätta utveckla vårt värdefulla arbete i enlighet med den! Som medarbetare hos oss har du möjlighet till distansarbete när arbetet så tillåter samt friskvårdsbidrag.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Sista ansökningsdag är den 14 augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
(org.nr 222000-1891)
Box 801 (visa karta
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761 28 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjukvård Och Omsorg I Norrtälje (kson), Första Linjen Kontakt
Enhetschef
Lena Einarsson lena.einarsson@norrtalje.se +4617525721 Jobbnummer
10000675