Boendehandledare till Ekeskolan, Örebro
2026-05-04
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Ekeskolan ligger i Örebro och undervisar elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar från förskoleklass till och med årskurs 10. Undervisningen ska bidra till goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat. Vår personal arbetar mycket med form och känsla för alla sinnen. Vi erbjuder boende för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
Som boendehandledare är dina arbetsuppgifter i första hand att finnas till för eleverna och ge dem trygghet, omvårdnad och det stöd de behöver under sin vistelse i elevboendet för att de ska nå så långt som möjligt i sin utbildning.
Du är delaktig och bidrar till en meningsfull fritid för våra elever. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att eleverna är delaktiga och har inflytande i sin vardag. Du förväntas planera, genomföra och utvärdera elevernas individuella målplaner utifrån gällande styrdokument.
I arbetsuppgifterna ingår även städ, tvätt, matlagning, besök i badhus och ledsagning vid längre elevresor. Utgångspunkten för allt arbete i skola och boende är att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande jobb där du i samverkan har stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation och har goda utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med dina kollegor har du ett ansvar för att främja ett positivt samarbetsklimat i hela verksamheten.
Tjänsten är 100% fördelad på kväll, dag och journatt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Gymnasiekompetens, ex. barn- och fritidsprogram, vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig
* Tidigare erfarenhet av att jobba inom boendeverksamhet
* Grundläggande kunskaper om barns utveckling och olika funktionsnedsättningar
* Kunskaper om synnedsättning och ledsagning
* Grundläggande datorkunskap.
Det är meriterande med:
* Kunskaper om lågaffektivt bemötande
* Kunskaper i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
* Erfarenhet av barn med utmanande beteenden
* Kunskap om ICDP (International child development programme), vägledande samspel
* Kunskap om alternativa kommunikationssätt som bildstöd, taktilt stöd.Dina personliga egenskaper
Som boendehandledare på elevboende förväntas du vara delaktig i verksamhetens planering, genomförande, uppföljning och utveckling. Socialt samspel och kommunikation är viktigt i vårt arbete. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga med dina kollegor, ledning, vårdnadshavare och skolpersonal. Vi värdesätter egenskaper som trygg, stabil, pålitlig och lyhörd samt har förmågan att se de små framstegen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323313".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Nybrogatan 14 C (visa karta
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan Kontakt
Boendechef
Karin Lindskog karin.lindskog@spsm.se
