Boendeassistent till Inagården Tärnsjö
Personalkooperativet Inagården Ek. För. / Behandlingsassistentjobb / Heby
2025-09-18
Inagårdens verksamhet startade 1998 med en vårdplats och har sedan dess vuxit och utvecklats till att i dag bestå av totalt 40 vårdplatser fördelat mellan Tärnsjö och Älvkarleby. Vårt arbete har under åren lett fram till enastående individuella resultat. Vi arbetar utefter ett miljöterapeutiskt synsätt och vi tillämpar metoder såsom LAB, ESL och MI i vårt dagliga arbete.
På Inagården i Tärnsjö finns 16 HVB-platser, varav 13 platser finns i vår huvudbyggnad i centrala Tärnsjö, och 3 platser finns några kilometer utanför samhället på en lantbruksfastighet som vi kallar för Farmen. Där bor klienterna i en mer lantlig miljö och får möjlighet till närhet av djur och natur.
Våra grundläggande värderingar är att alltid utgå ifrån vad som bedöms vara bäst för den boende, vi sätter den boende i fokus i allt vi är och allt vi gör. Dessa värderingar är ett stöd i vårt dagliga arbete och hjälper oss att nå våra mål och ge så goda förutsättningar som möjligt för den boende.
För att du ska trivas hos oss tror vi därför att det är viktigt att du känner igen dig i våra värderingar och att du strävar efter en positiv utveckling för de boende.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Arbetet som boendeassistent på Inagården är i stor utsträckning ett praktiskt miljöterapeutiskt arbete. Bland annat handlar det om att arbeta mot uppsatta behandlingsmål, dokumentera, lyssna och ge stöd till de boende genom ett professionellt bemötande. Du skall ge dem stöd i vardagliga sysslor för att skapa en fungerande dygnsrytm samt motivera dem att genomföra aktiviteter, exempelvis utevistelser, träning, badhus, matlagning, daglig sysselsättning m.m.
Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av verksamheten och våra medarbetare, och erbjuder utbildning, handledning och individuell kompetensutveckling. Kvalifikationer
Vi söker just nu fyra personer för tillsvidareanställning.
Vi söker dig som har 2-årig eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, till exempel som socialpedagog eller behandlingspedagog. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter inom branschen, är van med social dokumentation samt har kunskap om adekvata arbetsmetoder.
Som person ser vi gärna att du är engagerad, empatisk och lyhörd.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Känner du igen dig i våra värderingar och tycker att vårat arbete låter intressant, tveka inte att skicka in en ansökan!
ÖVRIGT
Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278829". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalkooperativet Inagården Ek. För. Arbetsplats
Personalkooperativet Inagården Kontakt
Verksamhetschef
Alexander Vidén alexander.viden@inagarden.se 0292-69 93 61 Jobbnummer
9516269